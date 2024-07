Experts assenyalen que l’avorriment ajuda el desenvolupament de la creativitat i l’autonomia dels nens a l’estiu

detail.info.publicated europa press

Experts han assenyalat que potenciar l’avorriment productiu durant les vacances d’estiu ajuda el desenvolupament de la creativitat i l’autonomia dels nens, a més de ser una eina clau per al desenvolupament de la seua salut mental i emocional.

Encara que l’avorriment sol tenir una connotació negativa, no és necessàriament dolent, ja que quan els petits disposen de temps lliure sense activitats estructurades, es veuen obligats a inventar-se els seus propis jocs, resoldre problemes i explorar el seu entorn. A més, enforteix la seua capacitat per manejar situacions de frustració i trobar solucions originals.

Els experts de Cigna Healthcare han elaborat una sèrie de recomanacions perquè els pares gestionin el temps lliure dels seus fills de manera més efectiva durant l’estiu. A més de fomentar l’avorriment productiu, han recordat la importància d’establir límits clars per a l’ús de dispositius electrònics per permetre espai per a activitats a l’aire lliure, hobbies i temps en família.

També han aconsellat fomentar que els nens juguin i passin temps amb amics organitzant quedades en parcs, apuntant-los a un campament o involucrant-los en activitats que els agradin on puguin conèixer a altres nens. Això promou l’empatia i el sentit de pertinença, enforteix l’autoestima i la confiança en si mateixos, a més d’oferir un entorn segur per aprendre i créixer junts.

Així mateix, han aconsellat que no es deixi de banda la rutina, ja que els ensenya la importància de l’organització i la gestió del temps, i que continuïn aprenent de manera experiencial. A més, assignar als nens certes tasques, com ajudar a casa, augmenta el sentit de la responsabilitat i fomenta la col·laboració dins de la família.