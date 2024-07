Un total de 21 estats de la UE sancionen les ofenses als sentiments religiosos, segons un estudi

detail.info.publicated europa press detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Un total de 21 estats membres de la Unió Europea sancionen les ofenses als sentiments religiosos dels ciutadans i tots els que tipifiquen aquests delictes preveuen penes de presó. Així es desprèn de l’informe publicat per l’Observatori per a la Llibertat Religiosa sobre la seua protecció a la UE.

Irlanda, Suècia, Estònia, França, la República Txeca i Croàcia són els estats que no sancionen les ofenses contra els sentiments religiosos, mentre que Alemanya i Bulgària preveuen penes tres vegades més severes que a Espanya. Uns altres nou països --Croàcia, Xipre, Eslovàquia, Grècia, Itàlia, Letònia, Lituània, Polònia i Romania--sancionen aquest tipus dels delictes igual que Espanya ho ha fet fins ara sancionen aquest tipus de delictes igual que Espanya l’ha fet fins ara.

No obstant, la protecció legal dels sentiments religiosos dels ciutadans no és exclusiva de la Unió Europea, ja que altres codis penals ho preveuen a tot el món, segons l’informe. Aquest és el cas de Suïssa, Nova Zelanda, el Brasil, Panamà, el Paraguai, la República Dominicana i El Salvador.

L’informe, que presentaran aquest dijous al Fiscal de Sala Coordinador contra la Delictes d’Odi i Discriminació, recull també alguns dels últims atacs als sentiments religiosos a Espanya en els últims mesos, com el robatori de crucifixos a 20 cementiris de Toledo, la profanació del sagrari d’una església a Barcelona, l’atac a un cementiri a la Corunya, per part d’uns joves que van trencar a puntades de peu els nínxols mentre el gravaven i el difonien per xarxes socials.

La presidenta de l’Observatori per a la Llibertat Religiosa, María García, ha criticat al Govern espanyol per a qui "els creients són ciutadans de segona amb menys drets" i ha recordat que el Conveni Europeu de Drets Humans, ratificat i per tant vinculant per a tots els Estats membres de la Unió Europea, "reconeix i garanteix el dret fonamental a la llibertat religiosa al seu article 9, la qual cosa obliga tots els Estats signants a protegir-la".