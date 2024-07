Bakanaleta per a petits romans

Gairebé tres dècades després de la celebració de la primera Bakanal, els Geganters en col·laboració amb el Museu de Guissona han creat la Bakanaleta, festa dedicada al públic infantil. Els geganters han dissenyat la Bakanaleta a imatge de l’edició adulta. Així, si a la primera els emblemes són els gegants Nardus i Parra, a la Bakanaleta s’ha creat un capgròs a imatge del Cattus, el gat negre del Museu de Guissona. Si a la Bakanal el recorregut transcorre des de la plaça Vell Pla a l’Estany, en aquesta edició infantil l’itinerari va del Museu a la plaça Capdevila, el punt més antic del nucli urbà de Guissona, on va tenir lloc la celebració.

Els joves patricis van participar en un Corressucs, un Correxuxes i un Correfruita. En total més de dos-cents petits van accedir a Capdevila per a la celebració. S’exigia anar vestit de romà i presentar la credencial, una moneda amb la petjada del Cattus. David Castellana, membre dels Geganters, va explicar que aquest primer any no va tenir lloc el concurs d’oratòria que tradicionalment presideix la Bakanal, però va dir que s’incorporarà a la segona edició. La Bakanal de Guissona va ser creada fa vint-i-nou anys per un grup de joves de la localitat per promocionar el passat romà de Guissona atrets per les troballes que tenien lloc al parc d’arqueologia amb les excavacions d’un grup de voluntaris i professionals de la Universitat Autònoma de Barcelona dirigits per Josep Guitat. Dels seus principals impulsors es van immortalitzar dos figures, com són el gegant de mans lliures Nardus, fet a imatge de Jaume Ribalta, i el capgròs Parra, a imatge de Miquel Parramon, que va inspirar el projecte de la Bakanal. Guissona va començar dilluns passat la seua setmana de festes romanes amb la cercavila dels gegants romans.