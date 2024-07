Les pomes de polpa vermella són beneficioses per al cor, segons un estudi en què participa la UdL

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Les pomes de polpa vermella milloren la funció endotelial, que regula el flux i la perfusió sistèmics de les venes; redueixen la inflamació i modulen el sistema immunitari en persones amb colesterol alt. Així ho revela una recerca emmarcada en el projecte AppleCOR, liderat per la Universitat de Lleida (UdL) i la Rovira i Virgili (URV) de Tarragona. Els resultats de les proves realitzades a l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus els han publicat a la revista científica Food and Function.

L'equip va repartir en tres grups les 121 persones voluntàries (70 dones i 51 homes). Durant sis setmanes, un dels grups va consumir poma vermella Redlove, rica en uns pigments hidrosolubles de la família dels flavonoides anomenats antocianines. Un altre, pomes de polpa blanca de la varietat Granny Smith. I un tercer, infusions d'Aronia melanocarpa, un fruit del bosc d'Amèrica del Nord amb molts compostos antioxidants.

Els resultats assenyalen que les pomes de polpa vermella redueixen els nivells de proteïna C reactiva i la glicoproteïna interleucina-6, associades a la inflamació. També milloren la hiperèmia reactiva isquèmica, és a dir l'augment transitori del flux sanguini després d'una obstrucció. Aquest paràmetre s'utilitza per avaluar la funció endotelial i la salut vascular i que indica com els vasos sanguinis es dilaten en resposta a la restauració del flux de sang. L'estudi afirma que la poma de polpa vermella també millora el perfil lipídic i la modulació de les immunoglobulines, clau en la defensa del cos contra infeccions.

A banda de la UdL i la URV, a l'estudi ha participat personal investigador de l'Institut de Ciències de la vinya i el vi (CSIC, Universidad de La Rioja), la Unitat de Nutrició i Salut d'Eurecat, l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) i la Unitat de Recerca Biomèdica de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus.