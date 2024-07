Voluntariat amb pacients de l'Hospital Santa Maria

L’empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris (GSS) va firmar ahir un conveni de col·laboració amb la Xarxa Solidària de Lleida (XSL) per promoure accions de voluntariat a l’Hospital Santa Maria. Concretament, l’acord regula l’actuació dels voluntaris d’aquesta xarxa, que podran acompanyar els pacients per sortir al jardí del recinte hospitalari, anar a buscar o comprar eines que puguin necessitar els pacients ingressats, fer gestions i acompanyaments a proves, entre d’altres.

Per portar a terme aquesta col·laboració, la Xarxa Solidària de Lleida aportarà una persona coordinadora de voluntariat i seleccionarà i formarà les persones que participin en el desenvolupament de l’activitat. Així mateix, també portarà un registre de les accions de suport o acompanyament prestades. Per la seua part, GSS designarà una persona responsable que actuarà com a interlocutor/a i facilitarà la informació i els mitjans necessaris als seus professionals perquè el màxim nombre de pacients puguin tenir accés a aquests serveis d’assistència.Durant la firma del conveni, Felip Benavent Viladegut, adjunt a la gerència de GSS, va destacar la importància d’aquest tipus de col·laboracions com a recurs complementari d’atenció als pacients i els seus familiars. Per la seua part, Antoni Baró, president de la Federació d’Associacions de Veïns de Lleida (FAVLL), va explicar que “la Xarxa Solidària de Lleida és una eina comunitària impulsada per la FAVLL per fomentar el voluntariat a la ciutat i donar suport a les persones que més ho necessitin”.Aquesta xarxa de solidaritat va nàixer per fer front a les situacions de persones que, a causa del confinament motivat per la pandèmia de la covid-19, es trobaven en situació d’especial vulnerabilitat. Les persones interessades a acompanyar els pacients de l’Hospital Santa Maria o col·laborar en qualsevol altre projecte de voluntariat, poden inscriure’s a través del lloc web www.xarxasolidarialleida.cat.