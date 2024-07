La calor podria tenir conseqüències en el comportament del conductor similars a les de la ingesta d’alcohol

detail.info.publicated europa press detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La calor podria tenir conseqüències a la conducció similars a les de la ingesta d’alcohol, en augmentar el risc de cometre errors i reduir el temps de reacció, tal com adverteix el doctor Fulgencio Molina, cap del Servei d’Urgències i especialista de la Unitat de Trànsit del Hospital Quirónsalud Murcia i Centro Médico Quirónsalud Cartagena.

El problema rau que l’excés de temperatura que captem a la nostra superfície corporal es transmet a una àrea del nostre cervell denominada hipotàlem. Aquesta glàndula, a més de regular la nostra temperatura corporal, compleix altres funcions com a control dels nostres estats d’ànim, modula el son i permet la capacitat de reacció davant de certes circumstàncies inesperades, segons van informar fonts de Quirónsalud en un comunicat.

L’excés de calor, tal com explica el doctor Molina, "afecta les funcions de l’esmentada glàndula i és capaç de provocar fallos a la conducció, que es manifesten com a fatiga, cansament, somnolència, agressivitat i fins i tot minva la capacitat de concentració i d’atenció, la qual cosa limita els temps de reacció davant d’una circumstància determinada".

L’especialista del Hospital Quirónsalud Murcia ha aconsellat evitar per viatjar les hores de més calor. "El més recomanable és fer-ho a primera hora del matí o a última hora de la tarda, però sempre amb llum diürna", ha afegit.

A més, una temperatura interior del vehicle entre 35 i 40 graus centígrads és igual de perillosa que haver begut cinc cerveses. "Amb aquesta calor, el conductor deixa de percebre amb consciència plena els senyals de circulació i els seus errors poden incrementar-se".

La importància d’una assistència especialitzada

Els accidents de trànsit, a causa de les forces d’acceleració i desacceleració, poden produir lesions agudes o complicar lesions preexistents. La valoració i instauració d’un tractament precoç és essencial per minimitzar les seqüeles físiques, segons les mateixes fonts.

Com aconsella el doctor Fulgencio Molina, "des del punt de vista mèdic és imprescindible que tot pacient implicat en un accident de trànsit se sotmeti a una valoració mèdica urgent, sigui quina sigui la gravetat que presentin les seues lesions."

Les lesions causades en aquest tipus de successos poden ser múltiples i variades, majoritàriament de baixa i mitja intensitat. Com detalla el doctor Molina, "el 50% es produeixen a la columna vertebral pel mecanisme de la denominada fuetada cervical, seguides de lesions dorsals i lumbars, que representen un 30% de les contusions produïdes a nivell vertebral."

L'Hospital Quirónsalud Murcia i el Centro Médico Quirónsalud Cartagena disposen d’un equip multidisciplinari amb especialistes en traumatologia, neurologia, rehabilitació i fisioteràpia, imprescindibles, per a la correcta recuperació d’un lesionat en accident de trànsit.

Quirónsalud ha proporcionat uns consells per a una conducció segura com, per exemple, estacionar el vehicle en zones amb ombra i, si no és possible, utilitzar para-sols, la qual cosa permet una disminució de 15ºC de temperatura respecte a l’exterior.

"Quan comencem la conducció, hem d’igualar les temperatures de l’exterior i de l’interior, baixant les finestretes i encenent l’aire condicionat fins assolir una temperatura d’entre 21ºC i 22ºC; posteriorment tancarem les finestretes i dirigirem la font de l’aire de manera que no es projecti directament sobre el nostre cos", segons les mateixes fonts.

Així mateix, aconsella "portar begudes per hidratar-nos, sobretot si viatgem amb nens o ancians". "Utilitzarem ulleres de sol, roba còmoda i folgada, així com un calçat que s’ha d’ajustar al peu, evitant l’ús de sandàlies i xancletes," ha assenyalat.

"És important recordar que hem de fer una parada cada 2 hores aproximadament o cada 200 quilòmetres; i cal menjar aliments lleugers, com amanides, fruita i pasta. I, finalment, mai no s’ha de deixar, ni un instant, a un nen sol a l’interior d’un cotxe exposat al sol," ha acabat.