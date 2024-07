Lleida segueix per sobre dels 40 graus

detail.info.publicated L.B.L. detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Segon dia de l’episodi de calor intensa que travessen els municipis de Ponent. La canícula va fer que els termòmetres marquessin elevats registres des de dijous i que ahir superessin els 40 graus en algunes d’estacions meteorològiques lleidatanes a mesura que s’aproximava el cap de setmana.

Segons l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) i el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), Castellnou de Seana (40,5 graus), Llimiana (40,4 graus per segon dia consecutiu) i Lleida (40,3 graus) van ser les poblacions de Ponent més caloroses durant el dia d’ahir. La resta de temperatures elevades es van registrar majoritàriament en llocs del Segrià com Maials (39,9 graus), Gimenells (amb 39,8 graus) o Torres de Segre (39,7 graus). I si el dia va ser càlid, ahir a la nit també va seguir la mateixa tònica i en punts com Andorra es van registrar nits tropicals amb més de 20 graus.En aquest sentit, la Societat Espanyola de Medicina de Família i Comunitària va advertir ahir que les altes temperatures poden desencadenar símptomes perillosos de cop de calor – com mal de cap, marejos, cansament i deshidratació–, que de vegades es confonen amb altres patologies.Paral·lelament i davant de l’alarmant situació actual de temperatures extremes, el ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 20230 ha publicat una guia amb un seguit d’instruccions per protegir els animals de companyia. Entre altres advertències, recorda la prohibició d’abandonar els animals en vehicles tancats i recomana evitar activitats intenses a l’exterior durant les hores de més calor.

