La Terra posa els ulls en la Lluna

Fa més de mig segle, la Lluna es va convertir en objecte d’una cursa entre nord-americans i soviètics. Ara, l’interès ha renascut amb plans de tornar a trepitjar el satèl·lit, en un camí jalonat per un degoteig incessant de missions i interessos científics, estratègics i comercials.

La Lluna, que aquest dissabte ha celebrat el seu Dia Internacional, rep aquest any diverses missions no tripulades, s’ha anunciat el retard o l’anul·lació d’altres, per primera vegada es van portar mostres des de la cara oculta, en una missió xinesa, i els Estats Units van tornar, després de 50 anys, amb un mòdul.Així mateix, els Estats Units són l’únic país que va portar persones al satèl·lit, la primera vegada el 1969, i la llavors Unió Soviètica va perdre aquesta cursa, encara que se’n va anotar tantes com el del primer humà a l’espai, Iuri Gagarin, el 1961. Corria la Guerra Freda i el món estava polaritzat en dos blocs.Ara ha tingut lloc “un canvi de paradigma”, explica l’investigador del Centre d’Astrobiologia (CAB) David Barrado. Estem en un món multipolar i l’interès no es limita a dos països ni a agències espacials estatals, també hi ha operadors privats que estan dissenyant les seues pròpies estratègies.Cinc països hi han aterrat en la història: els EUA, la Xina, l’Índia, el Japó i Rússia, quan era l’URSS, i el seu intent de tornar l’any passat amb la sonda Lluna-25 va acabar en xoc contra el satèl·lit.En el renovat interès per la Lluna “continua existint una competència geoestratègica”, el vessant científic “continua sent interessant, però es pot fer de forma més eficient amb sondes automàtiques” i l’expert dubta a dia d’avui de la viabilitat comercial de l’explotació del satèl·lit.Un “succés fonamental” que ha definit l’interès en la Lluna és l’anunci de la Xina de portar-hi persones cap a l’any 2030 i la seua intenció d’instal·lar-hi una base, agrega l’enginyer aeroespacial de la Universitat de Vigo Alejandro Manuel Gómez San Juan.“Els llocs bons per estar a la Lluna són molt pocs. Ningú no parla de cursa, però tots buscaran un lloc al pol sud, que és –diu Gómez– l’únic realment bo per poder quedar-s’hi i on hi ha aigua gelada.” “El desafiament és anar com més al sud millor”, afegeix Barrado.Les missions d’aquest any tenen com a destinació aquest lloc. La Xina va portar el juny passat i per primera vegada mostres de la cara oculta, preses a prop del pol sud. Al febrer, els Estats Units van tornar al satèl·lit amb el mòdul Odisseu (IM-1), el primer fabricat per una empresa privada, Intuitive Machines, amb càrrega de la NASA. El seu aterratge va ser accidentat, encara que va poder realitzar la missió. El mòdul nord-americà Peregrine, de la companyia Astrobotic, va tornar al perdre combustible i la sonda SLIM japonesa va tenir al gener un difícil aterratge i va funcionar de manera intermitent. Aterrar a la Lluna “és molt difícil, no té atmosfera que es pugui aprofitar per frenar, cal fer-ho amb motors”, es necessita un sistema de control automàtic i és un terreny bastant irregular, diu Gómez.La NASA vol llançar els propers mesos l’orbitador Trailblazer i el vehicle Primer-1 (IM-2), encara que aquesta setmana va anunciar el final del projecte VIPER, que havia d’aterrar a prop del pol sud. El retard més important anunciat aquest any és el del projecte nord-americà Artemis, amb col·laboració entre d’altres de l’Agència Espacial Europea, per portar astronautes a la Lluna. S’ha ajornat al 2025 un sobrevol tripulat (Artemis II) i la tornada de persones al sòl lunar (Artemis III) no serà abans del setembre de l’any 2026.Així, els dos experts coincideixen que els retards són normals en un projecte de desenvolupament tecnològic d’aquesta envergadura i, encara que el risc sempre existeix, el llindar assumible és molt menor que fa mig segle.

La brossa espacial, un problema que es concentra en òrbites baixes

El número de satèl·lits llançats el 2023 va superar el de qualsevol any precedent i amb això l’augment de la brossa espacial. Un problema que es concentra en les òrbites més baixes, on els satèl·lits actius han de fer cada vegada més maniobres per esquivar-ne d’altres i els residus abandonats. L’Agència Espacial Europea (ESA) adverteix que a mesura que el nombre de satèl·lits en òrbita terrestre baixa (LEO) augmenta exponencialment, també ho fan els residus, la qual cosa té conseqüències potencialment catastròfiques. La quantitat de brossa espacial en òrbita continua augmentant ràpidament i actualment les xarxes de vigilància espacial rastregen uns 35.000 objectes. D’aquests, uns 9.100 són càrregues útils actives i els altres 26.000 són fragments de residus de més de 10 centímetres de mida.