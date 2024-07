Un informe de Greenpeace assegura que Espanya perdrà nombroses platges en deu anys

detail.info.publicated efe detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Un informe de Greenpeace, que analitza els riscos de totes les CCAA amb litoral, assegura que Espanya començarà a perdre platges en els propers deu anys per la combinació de les males pràctiques que han "deformat la costa al nostre aire" i els efectes del canvi climàtic.

Segons el text "no hi ha cap zona costanera espanyola que no estigui exposada" als excessos d’urbanització i infraestructures, malbaratament de recursos naturals, construcció de barreres artificials -des de dics a passejos marítims-, contaminació i desviació de cursos fluvials, a la qual cosa s’afegeix la turistificació de ciutats com Barcelona, Palma o València.

Respecte als efectes del canvi climàtic, cita "la pujada del nivell del mar segons les previsions de la NASA", amb impactes "molt greus" d’aquí a 2030 a la costa de Barcelona, Vigo, la Corunya, Almeria, Màlaga, Huelva, Cadis, Santander, Bilbao, Las Palmas, Tenerife, Gijón (Astúries) i Villagarcía (Pontevedra), destacant com a casos especialment alarmants els de Vigo, Cadis, Bilbao o Las Palmas on "el mar s’haurà menjat més de 40 metres de costa" o Barcelona que en perdrà "fins a 70".

També inclou com|com a riscos l’augment en freqüència i intensitat dels successos meteorològics extrems, el de temperatura de mars i oceans i la pèrdua d’oxigen dissolt a l’aigua, amb llocs especialment vulnerables com el Golf de Biscaia o les illes Balears o els més de 15.000 habitatges situats en zones inundables en ciutats com Múrcia, Palma, Girona o Cartagena.

Per CCAA

L’anàlisi per CCAA inclou, entre altres punts, els següents:

Andalusia: Greenpeace denuncia plans urbanitzadors com els de l’ajuntament de Tarifa (Cadis) o els hotels de la platja d’El Algarrobico i Bahía de los Genoveses (ambdós a Almeria) i alerta que el tram de costa del Golf de Cadis serà un dels més afectats segons la NASA.

Astúries: L’erosió i la pujada del nivell del mar representen "greus amenaces" i també la contaminació d’abocaments industrials i residuals, encara que és "un dels litorals menys artificialitzats".

Balears: La turistificació, que ha disparat el preu de l’habitatge fins a un 158 % a Palma de Mallorca, s’afegeix als efectes de les onades de calor marines amb nivells "alarmantment" baixos d’oxigen.

Canàries: La contaminació és "una de les grans assignatures pendents" amb un 72 % de punts d’abocament no autoritzats, gran pressió turística i pèrdua de superfície de platges que oscil·laria entre el 48 % i el 80 % segons diverses projeccions.

Cantàbria: Massificació turística, augment de temperatures, contaminació i projectes de complexos turístics fins i tot en terrenys amb figures de protecció apareixen com a principals problemes.

Catalunya: La turistificació "afecta severament" la costa catalana i un 15 % de la superfície urbanitzada és, a més, en zona inundable marítima o fluvial, amb trams de costa "en molt mal estat" a causa de les barreres artificials i l’erosió.

Comunitat Valenciana: El 64,8 % de les platges del litoral valencià han perdut extensió en l’últim decenni, segons Greenpeace, i l’excés d’urbanització i barreres artificials juntament amb l’augment de la freqüència i intensitat de fenòmens meteorològics extrems agreuja la situació.

Galícia: Destaca la contaminació produïda per empreses cel·luloses i explotacions mineres que poden afectar el marisqueig i la pesca tradicional tant a la ria de Muros i Noya com en la d’Arosa, a més del descens de salinitat de l’aigua marina, el que amenaça la supervivència del percebe, la nècora, la cranca i diverses espècies de cloïsses.

Múrcia: És "una de les zones més ben conservades de la Mediterrània" però alhora acull "un dels pitjors exemples ambientals", el deteriorament del Mar Menor, i presenta a més "extensos trams de costa" amenaçats per la pujada del nivell del mar i l’erosió.

País Basc: Les estimacions de pujada del nivell del mar afectarien un 70 % de platges a Guipúscoa i al 45 % a Biscaia, en un litoral amb "punts negres" com una planta petrolera, diverses granges d’aqüicultura i un segon museu Guggenheim dins de la Reserva de la Biosfera d’Urdaibai.

Per revertir la situació, Greenpeace planteja mesures "imprescindibles" que inclouen des de la reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle fins normatives d’adaptació i protecció de la costa, acabar amb la contaminació, limitar els allotjaments turístics, revisar les delimitacions que determinen el domini públic maritimoterrestre, alliberar de construccions les zones inundables i recuperar els cursos naturals de rius i avingudes, entre altres.