L’onada de calor manté demà en avís groc o taronja gairebé tot Espanya amb temperatures de fins a 44ºC

La segona onada de calor de l’estiu posarà demà en avís groc o taronja gairebé tot l'Estat, amb temperatures que arribaran fins els 44ºC en algun punt, segons ha informat l’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).

En concret, a Andalusia hi haurà en avís taronja Cadis, Còrdova, Granada, Huelva, Jaén i Sevilla i en avís groc Màlaga; a l’Aragó hi haurà en avís taronja Osca i Saragossa i en avís groc Terol; i a Extremadura hi haurà en avís taronja Badajoz i Càceres.

A Castella i Lleó, hi haurà en risc important Àvila i en risc Lleó, Palència, Salamanca, Segòvia, Sòria, Valladolid i Zamora; i a Castella-la Manxa hi haurà en risc important Albacete, Ciudad Real, Conca, Guadalajara i Toledo.

La calor també posarà, a Catalunya, en avís taronja a Lleida i en avís groc a Girona i Tarragona; a Galícia, hi haurà en avís taronja Orense i en avís groc Lugo i Pontevedra; i a la Comunitat Valenciana hi haurà en avís taronja València i en avís groc Alacant.

Finalment, serà aquest dimecres en risc important la Comunitat de Madrid i en risc la Regió de Múrcia, Navarra i La Rioja. A les Illes Canàries, serà en avís taronja Gran Canària i en avís groc les illes de Fuerteventura, La Palma, La Gomera, El Hierro i Tenerife.

L’AEMET preveu que en la major part del país continuï una situació d’estabilitat amb altes temperatures i predomini de cel poc ennuvolat o serè. Tan sols al nord de Galícia i àrea cantàbrica es donarà una nuvolositat més important, amb probabilitat de bancs de boira matinals i baixa probabilitat de precipitacions febles i disperses.

Així mateix es formaran alguns intervals de núvols baixes matinals en altres zones de l’extrem nord, delta de l’Ebre, i a l’entorn d’Alborán, on no es descarten les boires o boires costaneres. A la tarda es preveuen núvols d’evolució en àrees de la Cantàbrica, sistemes Ibèric i Central i el Pirineu, amb possibilitat d’algun xàfec dispers en l’entorn oriental del Pirineu i alguna tempesta seca en la Ibèrica oriental.

A les Canàries, hi haurà intervals de núvols baixos matinals als nords, intervals de núvols mitjans i alts a l’est de l’arxipèlag i amb nuvolositat d’evolució a l’interior de Tenerife, amb molt baixa probabilitat d’algun xàfec aïllat en el Teide.

L’AEMET preveu calima en altura a les Canàries, sense descartar la seua presència en l’entorn d’Alborán.

Quant a la temperatura, s’esperen ascensos tèrmics en la major part del país, de forma més acusada en zones de Màlaga i Cadis, amb descensos en les màximes en l’extrem nord. Superaran els 35ºC en la major part de l’interior de la meitat sud peninsular i interior nord-est, altiplà Nord, àrees del sud de Galícia i sud i interiors de les Canàries.

Són probables els 40ºC o superiors en àmplies zones del quadrant sud-oest peninsular i s’espera que les mínimes no descendeixin de 25 graus al litoral d’Almeria.

El vent bufarà alisi moderat a les Canàries, cerç a l’Ebre, tramuntana a l'Empordà i Menorca, component aquest en la resta de l’àrea mediterrània, vent del nord-est al quadrant nord-oest peninsular i predominarà la component oest al quadrant sud-oest. Podran produir-se intervals de fort del nord-est al litoral nord-oest de Galícia.