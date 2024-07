Mural a Vilamur per reivindicar el gall fer

El Parc Natural de l’Alt Pirineu va agrair ahir a través de les xarxes socials la iniciativa dels organitzadors del Festival Terra Roia que es va celebrar el cap de setmana passat per un mural dedicat al gall fer en una paret de Vilamur, al Pallars Sobirà. En aquest sentit, els responsables del Parc Natural van destacar que aquesta espècie, tan emblemàtica i actualment en perill d’extinció, mereix tota la visibilitat possible. Així, van dir als organitzadors del festival que “el vostre mural no només és una obra d’art, sinó també un recordatori de la importància de preservar el nostre patrimoni natural”.

De fet, durant el festival també es va contribuir a la divulgació i protecció del gall fer amb un estand informatiu. El certamen va acollir diferents activitats i propostes artístiques entre dissabte i diumenge a Vilamur.