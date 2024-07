Els espanyols eleven al juny un 4,4% la despesa a la cistella de la compra, impulsada per l’oli d’oliva

detail.info.publicated europa press

Creat: Actualitzat:

Els espanyols van elevar un 4,4% la despesa en la cistella de la compra al juny, respecte al mateix mes de 2023, segons les dades de NIQ, que confirma l’augment de la demanda en un 2%, mentre que el preu va assolir de mitjana una alça del 2,4%, consolidant aquesta tendència a la contenció.

En concret, l’alimentació es manté com la categoria en la qual es va realitzar més desemborsament, pujant les seues vendes en valor en un 5,2%, mentre que la demanda va ser del 2,3%. Segueix drogueria i perfumeria la despesa de la qual va créixer una mica menys, un 3,9%, encara que en línia amb la pujada en volum que va ser del 3,4%, mentre que la secció de begudes, l’alça en la despesa va ser de l’1,9%, mentre que la demanda va pujar un 0,6%.

Respecte al preu mitjà, s’observa al juny, com la resta de l’any, una moderació en les pujades interanuals i així alimentació registra un augment del 2,9% davant el mateix mes de l’any passat, mentre que les altres seccions es van comportar millor, amb una alça de l’1,3% en begudes i del 0,5% en drogueria i perfumeria.

Quant als canals, destaca de nou el gran creixement al juny de les vendes 'online', que registren una alça en valor del 18%, seguida per les estacions de servei que pugen un 8,5%; els 'súper' grans, que incrementen les vendes en un 5,9%, o les perfumeries, amb un creixement del 3,5%. Per la seua part, els hipermercats disminueixen les vendes en valor en un 2,9%.

Respecte a la demanda de productes, l’informe mostra que va ser molt similar a la de mesos anteriors amb productes com els derivats lactis (+15,5%) o productes per cuidar-se com l’increment de productes dietètics (+16,2%) i el tractament facial, que puja un 10,9%.

L’Eurocopa de futbol, que va guanyar Espanya, va produir un increment en el volum de vendes de les pizzes refrigerades del 23%, una cosa que, tanmateix, no es va reproduir en categories associades a aquests moments, com cerveses, refrescos, aperitius, olives i adobades o begudes alcohòliques, i és que l’hora de començament de bona part dels partits era més pròxima al sopar que a un moment de picar alguna cosa a la tarda.

L’oli continua liderant les pujades

Respecte als preus, l’oli continua ocupant el primer lloc amb una alça de l’un 26,1% més davant el mateix període de l’any passat. Així, l’oli d’oliva en totes les seues varietats, verge, verge extra va caure un 18,5% en volum, mentre que el de gira-sol va créixer un 11,3%. Tanmateix, en valor, l’oli d’oliva va créixer un 23,9% mentre que el de gira-sol va caure un 6,4%, per la qual cosa l’encariment del d’oliva se situa per sobre del 40% en el seu conjunt.

Rere l’oli d’oliva, els preus també es van elevar als xocolates, que continuen pujant mes a mes, amb una alça ja de l’11,3%; els sucs, un 7,7% més; les olives i adobats, un 7,3% més; els escumosos, un 6,5% més i els aliments infantils i les salaons, amb sengles increments del 6,5%.

Mentre que els productes que registren més caigudes de preu al juny són, d’acord amb l’augment de la demanda, un gran nombre de productes lactis, per la qual cosa el formatge ratllat redueix el seu preu un 6,2% o el formatge de bola, que ho fa un 5,4%, els complements de rentat cauen un 7,1% i les cel·luloses de la casa en un 4,7%.

Respecte a la marca blanca, a data de tancament de juny, es registra un increment de les vendes en valor de les marques de distribuïdor del 7,7%, davant l’1,8% de les marques de fabricant, mentre que les vendes en volum s’eleven en un 4,8% per a les primeres i disminueixen en un 1,2% per a les segones.