L’olor de l’estrès humà afecta les emocions dels gossos, segons un estudi

detail.info.publicated Redacció Redactora del digital Alcoletge detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Els gossos experimenten un contagi emocional a causa de l’olor de l’estrès humà, la qual cosa els porta a prendre decisions més "pessimistes", segons un nou estudi, dirigit per la Universitat de Bristol i publicat a Scientific Reports.

Els investigadors de la Facultat de Veterinària de Bristol han volgut esbrinar si els gossos experimenten canvis en el seu estat emocional i d’aprenentatge en resposta a les olors que produeixen estrès o relaxació en els éssers humans.

L’equip ha utilitzat una prova d’"optimisme" o "pessimisme" en animals, que es basa en la troballa de què les eleccions "optimistes" o "pessimistes" de les persones indiquen emocions positives o negatives, respectivament.

Els investigadors han reclutat 18 parelles de gossos i amos perquè participessin en una sèrie de proves amb diferents olors humanes. Durant les proves, es va entrenar als gossos perquè, quan es col·loqués un recipient de menjar en un lloc, contenia una llaminadura, però quan es col·locava en un altre lloc, era buit.

Una vegada que un gos va aprendre la diferència entre aquestes ubicacions de recipients, era més ràpid a atansar-se al lloc amb una llaminadura que al lloc buit. Després, els investigadors van provar la rapidesa amb què el gos s’atansava a llocs nous i ambigus per a recipients ubicats entre els dos originals.

Els investigadors van descobrir que l’olor provocada per l’estrès va fer que els gossos s’atansessin lentament a la ubicació ambigua del bol més proper, un efecte que no es va observar amb l’olor relaxada. Aquestes troballes suggereixen que l’olor provocada per l’estrès pot haver augmentat les expectatives dels gossos que aquesta nova ubicació no contenia menjar, de manera similar a la ubicació propera del bol buit.

"Els amos de gossos saben la sintonia en la qual estan les seues mascotes amb les seues emocions, però aquí demostrem que fins i tot l’olor d’un humà estressat i desconegut afecta l’estat emocional del gos, la seua percepció de recompenses i la seua capacitat d’aprendre. Els ensinistradors de gossos de treball solen descriure l’estrès que es transmet per la corretja, però també hem demostrat que pot viatjar per l’aire", ha conclòs la doctora Nicola Rooney, professora titular de Vida Silvestre i Conservació a la Facultat de Bristol.