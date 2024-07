L’onada de calor s’estén i aguditza amb màximes de fins 42-44 graus

detail.info.publicated efe

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La segona onada de calor d’aquest estiu assoleix aquest dimecres el seu punt àlgid en extensió i intensificació amb 9 comunitats en alerta taronja (risc important) per temperatures màximes que podrien registrar entre 42-44 graus, informa l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) al seu web.

Tot Andalusia, tret de les províncies de Màlaga i Almeria, estan amb avís taronja per intensa calor que oscil·larà entre els 40-42 graus; Aemet alerta que en àrees de la campanya sevillana i la campanya cordovesa els termòmetres escalaran fins els 44 graus.

La comunitat d’Aragó ha activat l’avís taronja a les províncies d’Osca i Saragossa, on s’esperen màximes de 39 graus al sud d’Osca i en àrees de la Ribera de l’Ebre de Saragossa, principalment a les comarques orientals.

A Castella i Lleó, només Àvila continua amb nivell taronja per valors de 39 graus en punts del sud. En la resta de províncies hi ha avís groc (risc) per màximes que oscil·laran entre els 35-37 graus.

Aemet ha activat l’avís taronja a tot Castella-la Manxa, on els termòmetres se situaran per sobre dels 38-40 graus en gairebé tota la comunitat, i assoliran fins els 41-42 graus a La Manxa d’Albacete, Alcaraz, Segura, Montes del Norte i Anchuras, serres d’Alcudia i Madrona, vall del Guadiana i a La Manxa de Ciudad Real.

Extremadura, una altra comunitat on la calor aprietará amb força, es preveuen fins 42 graus a l’horta de la Guadiana, Barros i Serena i a la siberia extremenya; en la resta de la comunitat les màximes es mouran entre els 39-41 graus.

La Comunitat de Madrid té nivell taronja en punts de l’àrea metropolitana, sud, Henares, les hortes i l’oest per màximes fins els 40 graus i a la serra madrilenya també hi ha avís taronja per temperatures de 38 graus. L’Agència de Meteorologia incideix que als voltants d’Aranjuez podrien assolir-se els 42 graus.

Galícia continua amb nivell taronja a la província d’Ourense, amb més incidència en l’àrea del Miño on es preveuen fins 39 graus.

A vora de la Mediterrània, la Comunitat Valenciana té avís taronja a la província de València per temperatures altes de fins 40 graus, mentre que a Lleida la màxima pujarà fins a 39 graus en zones de la Depressió central.

A la Regió de Múrcia, la Comunitat Foral de Navarra i a La Rioja hi ha avís groc per valors entre els 36-38 graus.

Aemet avisa que amb l’alerta taronja existeix risc meteorològic important, amb cert grau de perill per a les activitats usuals, i amb la groga no existeix risc meteorològic per a la població en general, encara que sí per a alguna activitat concreta.