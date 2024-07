Mor John Mayall, el pioner del blues britànic, als 90 anys

detail.info.publicated efe

John Mayall, el pioner del blues britànic, que va arribar a tocar amb estrelles de la talla d’Eric Clapton, Peter Green i alguns dels membres de Fleetwood Mac, ha mort a la seua casa de Califòrnia als 90 anys, va anunciar la seua família.

"Amb el cor encongit donem la notícia que John Mayall va morir en pau a la seua casa de Califòrnia el 22 de juliol de 2024, envoltat de la seua estimada família", es llegeix en el missatge d’Instagram sobre el músic nascut al Regne Unit.

"Els problemes de salut que van obligar a John a posar fi a la seua èpica carrera de gires han portat finalment a aconseguir la pau a un dels guerrers més importants de la carretera d’aquest món. John Mayall ens va donar noranta anys d’incansables esforços per educar, inspirar i entretenir", va agregar el missatge.

En el text penjat a la xarxa social, els seus familiars recorden l’entrevista que el músic va oferir la diari 'The Guardian' en la que Mayall reflexionava: "(el blues) tracta -i sempre ha tractat- d’aquesta crua honestedat amb la qual (expressa) les nostres experiències en la vida, una cosa que tot conflueix en aquesta música, també en les lletres".

"Una cosa que està connectada amb nosaltres, comuna a les nostres experiències," afegeix el missatge de la seua família que destaca "la seua honestedat, la seua connexió, la seua comunitat i la seua forma de tocar" que continuaran "influint en la música i la cultura d’avui i de les generacions venidores".

John Mayall va ser nomenat Cavaller de l’Imperi Britànic, va tenir dos nominacions als premis Grammy i recentment va ser admès al Saló de la Fama del Rock And Roll.

Segons els seus familiars, quan va morir estava amb els seus 6 fills, Gaz, Jason, Xarxa, Ben, Zak i Samson, 7 nets i 4 besnets, a més de les que van ser les seues esposes Pamela i Maggie.

"Per ser sincer, no crec que ningú sàpiga realment què és (el blues) exactament. Simplement no puc deixar de tocar-lo", va dir el músic en l’esmentada entrevista.