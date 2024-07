145 denúncies per abusos en Jesuïtes de Catalunya

Els Jesuïtes de Catalunya han registrat 145 denúncies per abusos sexuals dins de la institució des del 1948 comeses per 29 religiosos i 15 laics i, “amb la voluntat de trencar el silenci”, el delegat i portaveu de la institució a Catalunya, Pau Vidal SJ, va llegir ahir en veu alta el nom de catorze dels culpables, aquells sobre els quals s’ha obert un procés judicial ordinari o canònic. L’informe inclou els abusos comesos a les escoles i altres institucions de la companyia a Catalunya i s’ha fet amb la col·laboració del bufet d’advocats Roca Junyent i en coordinació amb altres professionals i també entitats externes.

A més de Lluís Tor, amb 25 denúncies, i Francesc Peris, amb 24 denúncies, la llista la completen Albert Tarés Montserrat (mort amb una sentència condemnatòria), Amado Ardid Galve (amb 6 denúncies), Antonio Morè de Mora (2 denúncies), Pere Sala Sust (3 denúncies), Robert Pascual Martín (2 denúncies), Antoni Roigé Martí (1 denúncia), Francesc Roma Padrosa (7 denúncies), José Soler Mataix (1 denúncia), Emilio Benedetti Kalitowski (mort amb 14 denúncies), José Boter Clavell (mort amb 2 denúncies), José Climent García (mort amb 8 denúncies) i Eudald García Cots (mort amb 5 denúncies). La Companyia posarà en coneixement de la Fiscalia sis casos que encara no estarien prescrits i revisarà el sistema de reparació econòmica a les víctimes. Així mateix, les escoles de Sant Ignasi, a Sarrià, i de Casp, a l’Eixample, són les que acumulen més denúncies, ja que vuit de cada deu víctimes estudiaven en aquests centres i set de cada deu religiosos que van cometre abusos eren en aquestes escoles. “Demanem disculpes i assumim la nostra responsabilitat moral”, van expressar. La jornada va començar amb polèmica després que s’impedís que les víctimes accedissin a la roda de premsa. “Mai no ens van demanar perdó”, va manifestar una d’elles, Laura Calzada, que va afegir que la societat ha vist que els Jesuïtes no es preocupen per poder reparar les víctimes.