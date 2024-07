Tu a Ponent i jo a Noruega: Més de 200 lleidatans s'ofereixen a intercanviar les cases per a vacances

Estar de vacances com casa. És la filosofia que comparteixen els més de 200 lleidatans que comparteixen la seua casa a través de la plataforma HomeExchange, que certifica que aquest tipus d’allotjaments han anat a l’alça després de la pandèmia. Segons les dades facilitades per la plataforma a SEGRE, actualment compten amb un total de 274 habitatges (alguns usuaris en poden intercanviar més d’una) disponibles a les comarques de Ponent i del Pirineu. En només tres anys, el nombre de pernoctacions s’ha disparat un 89,4%, al passar de 4.528 el 2021 a 8.578 l’any passat, segons les dades de la plataforma.

I és que els usuaris es mostren encantats amb aquest tipus d’allotjament que els permet un estalvi substancial en les seues vacances a més de ser una oportunitat per allotjar-se en cases particulars, ser part de la comunitat i viatjar a diferents parts del món. El funcionament d’aquesta plataforma, similar al d’altres, és a través d’un sistema de punts que l’usuari acumula quan cedeix el seu habitatge a d’altres d’aquesta xarxa i que, posteriorment, li permet utilitzar qualsevol altra casa donada d’alta si compta amb els punts necessaris. Hi ha dos tipus d’intercanvis: el recíproc (un usuari va a la casa de l’altre i viceversa en les mateixes dates) o el que funciona bàsicament amb els punts que s’intercanvien per nits. No hi ha cap transacció econòmica entre els propietaris dels habitatges i els usuaris només paguen una quota de 160 euros a l’any a la plataforma com una assegurança i gestió de possibles incidències a canvi de fer intercanvis il·limitats sempre que es comptin amb punts. Això sí, la regla bàsica és deixar un detall com una botella de vi o unes galetes quan s’abandona l’allotjament. Alguns usuaris aconsellen accedir-hi amb la recomanació d’un amic ja donat d’alta.