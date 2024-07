Tàrrega comptarà amb un Servei d’Intervenció Especialitzada en violències masclistes aquest 2024

detail.info.publicated Laia Pedrós Periodista detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat obrirà un Servei d’Intervenció Especialitzada (SIE) a Tàrrega a finals d’aquest any per atendre dones víctimes de violència masclista així com els seus fills. Serà el tercer que es posarà en funcionament a la província on ja funcionen dos més, a Lleida ciutat i en la Seu d’Urgell.

La consellera Tània Verge, acompanyada de l’alcaldessa, Alba Pijuan, ha visitat aquest migdia el local que la Generalitat ha adquirit en el número 16 del carrer de Sant Pere Claver per prestar aquest nou servei. Verge ha explicat que “el nou SIE de Tàrrega comptarà amb un equip multidisciplinari format per 10 professionals amb la previsió de poder atendre unes mil dones cada any”. La consellera ha destacat que “la voluntat del govern és atansar els serveis especialitzats a les dones” i ha recordat que “en els últims tres anys hem fet de la lluita contra les violències masclistes un objectiu de país triplicant els recursos i oferint més prevenció i atenció”.

Per la seua part, l’alcaldessa ha agraït que “el govern hagi pensat en Tàrrega per obrir un dels set nous SIE previstos a Catalunya, un nou servei transversal per a les nostres dones.”

Prop de 14 mil persones ateses en els SIE de Catalunya

L’any 2023 els SIEs de Catalunya van atendre 13.876 persones, tant dones joves com adultes, i els seus fills i filles. D’aquestes, el 31% va accedir al SIE per iniciativa pròpia, el 15,5% derivada pels serveis de salut, el 13% pels Serveis d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD), el 12% pels serveis socials bàsics, i el 8,6% pels cossos policials. En relació amb el 2022, en què hi va haver un total de 12.702 persones ateses, hi ha hagut un increment del 9,2%. A part, es van dur a terme un total de 78.436 sessions.

Respecte als serveis de la vegueria de Lleida, el SIE de la ciutat de Lleida i el de la Seu d’Urgell, el 2023 van atendre 1.226 persones (1.031 persones a Lleida i 195 a l’Alt Pirineu). El 30% van arribar en els SIE per iniciativa pròpia, un 18% per derivació dels serveis de salut, i un 13% dels cossos policials.

El SIE és un servei gratuït que ofereix atenció especialitzada i acompanyament a nivell jurídic, psicològic i social a totes les dones joves i adultes, així com als seus fills i filles afectats per processos de violències masclistes. L’objectiu és facilitar el seu procés de recuperació i reparació de les violències viscudes i del dany sofert.