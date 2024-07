Lleida se'n va de festa major el cap de setmana

La província de Lleida comença avui el seu primer gran cap de setmana de festes majors de l’estiu amb més d’una desena de celebracions a tot el territori. A la capital, la Bordeta va obrir ahir els actes amb un berenar popular i, entre altres propostes, el pregó a càrrec de l’escriptor Francesc Muñoz. Avui està prevista la processó dels fanalets de Sant Jaume a les 21.00 hores, així com una doble proposta musical per a la nit amb el grup Zafiro al Centre Cívic i una sessió de música electrònica al Parc de l’Aigua.

Per la seua part, el barri de Jaume I també va inaugurar la celebració amb el pregó de l’historiador local Jordi Curcó. Els actes d’avui inclouen un campionat de bitlles, el ball de gegants i les actuacions de la colla bastonera, entre d’altres, abans del sopar popular. Altres pobles de les comarques de Lleida com Puigverd de Lleida, Raimat, Torres de Segre i la Granja d’Escarp també viuen dies de celebracions. A Montclar d’Urgell, el festival Montclarock arriba al segon dia; Llesp es prepara per a la baixada de falles; la Pobla de Segur acollirà la diada castellera; i Belianes organitza una tarda infantil amb activitats lúdiques.