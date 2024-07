Trencant onades i barreres amb el surf

Un grup de sis usuaris del centre de dia Candi Villafañe d’Aspid de Lleida han demostrat aquesta setmana que les vacances d’estiu també poden ser una gran oportunitat per explorar nous esports. Amb les planxes a punt i l’ajuda indispensable dels seus monitors, es van embarcar en una nova aventura a Vilanova i la Geltrú, on van aprendre la disciplina del surf. Es tracta d’una activitat emmarcada en el programa de vacances terapèutiques que l’entitat lleidatana, dedicada a l’atenció de gent amb paraplegia i discapacitats físiques, organitza cada any.

L’objectiu d’aquesta iniciativa és millorar la qualitat de vida dels seus usuaris i donar-los l’oportunitat de disfrutar d’unes vacances en un entorn adaptat. Estan plantejades per poder desenvolupar activitats de lleure, alhora que fomenten les relacions interpersonals i la seua integració a la comunitat.Les vacances terapèutiques són només una mostra del total d’activitats impulsades pel centre de dia d’Aspid, que inclouen propostes com ara l’assistència en espectacles culturals i lúdics, la pràctica de l’horticultura, la teràpia amb cavalls o els esports recreatius i terapèutics, com és el cas del surf, a més d’altres com la boccia, el tenis taula, l’esquí i el senderisme, entre altres. Aquests s’adapten a les facultats físiques i el nivell d’exigència que poden assumir els participants.