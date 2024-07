Avís per tres dies de calor extrema a Ponent i Catalunya: "es podria arribar als 40 graus"

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) va emetre ahir un avís per l’arribada de tres dies de calor intensa a Catalunya. Des d’avui i fins dimecres, les temperatures màximes podrien vorejar o superar els 40 graus en diverses poblacions del país. Concretament, l’Alt i el Baix Empordà seran les primeres comarques a rebre la calor aquest migdia, amb una alerta de perill alt segons el SMC. En el cas de Ponent, el SMC va emetre una alerta de perill moderat que començarà demà al matí i es prolongarà fins al vespre. Es preveu que en punts del Segrià i el Pla d’Urgell s’assoleixin els 40 graus, i que a l’Urgell, la Noguera i el Pallars Jussà es registrin temperatures de 39 graus.

Durant la jornada d’ahir, les temperatures màximes en el conjunt de Catalunya es van registrar a la demarcació lleidatana, sent Alcarràs (38,4 graus), Torres de Segre (38 graus), Tremp (37,9 graus) i Lleida (37,7 graus), els municipis que encapçalen la llista.

Paral·lelament, la calor nocturna també serà present durant aquests dies amb mínimes que no baixaran dels 23 o 26 graus. Seran nits tropicals –quan no baixen de 20 graus– i tòrrides –quan no baixen de 25 graus–.