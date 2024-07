La temperatura màxima que es va registrar ahir a les comarques de Lleida fregava els 41ºC

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Les comarques de Lleida estan vivint una intensa onada de calor amb temperatures que superen els 40 ºC. La capital del Segrià, Lleida, va registrar ahir la temperatura més alta amb 40,6 ºC. Altres poblacions que van experimentar temperatures extremes són Sant Romà d’Abella (40,4 ºC), Alcarràs (40,2 ºC) i Castellnou de Seana (40,2 ºC).

Protecció Civil ha activat una alerta per calor molt intensa que es podria prolongar fins demà a tot Catalunya. També ha activat el Pla Infocat per l'elevat risc d'incendi forestal, amb restriccions d’accés a espais naturals com la Baronia de Rialb i la Ribera Salada, per primer cop inclosa en aquestes mesures de seguretat. A més, els Agents Rurals preveuen activar el nivell 4 del Pla Alfa en 131 municipis de 15 comarques, afectant, en el cas de Lleida, l’Alt Urgell, les Garrigues, la Segarra, el Segrià, el Solsonès i l’Urgell.

Les autoritats recomanen evitar l'exposició al sol durant les hores més caloroses del dia, hidratar-se adequadament i utilitzar els anomenats "refugis climàtics" com piscines, biblioteques o centres cívics. Els ajuntaments han habilitat llocs frescos o sales amb aire condicionat, i es posa especial atenció en col·lectius vulnerables com persones majors de 75 anys sense suport familiar, persones amb discapacitats o malalties cròniques.

Les piscines municipals, com la de Térmens, han prolongat el seu horari fins a les 21:00 h per oferir un espai de refrescament als ciutadans. A més, la demanda d'aparells d'aire condicionat ha augmentat significativament, segons les botigues d’electrodomèstics locals.

A continuació, es detallen les temperatures registrades en diverses poblacions de Lleida:

Lleida : 40,6 ºC

: 40,6 ºC Sant Romà d’Abella : 40,4 ºC

: 40,4 ºC Alcarràs : 40,2 ºC

: 40,2 ºC Castellnou de Seana : 40,2 ºC

: 40,2 ºC Torres de Segre : 39,9 ºC

: 39,9 ºC Tàrrega : 39,8 ºC

: 39,8 ºC Seròs : 39,8 ºC

: 39,8 ºC Baldomar : 39,7 ºC

: 39,7 ºC Tremp : 39,6 ºC

: 39,6 ºC Les Borges Blanques : 39,6 ºC

: 39,6 ºC Alfarràs : 39,4 ºC

: 39,4 ºC Mollerussa : 39,2 ºC

: 39,2 ºC Solsona : 39,1 ºC

: 39,1 ºC Tornabous : 39,0 ºC

: 39,0 ºC Vallfogona de Balaguer : 39,0 ºC

: 39,0 ºC Golmés : 38,3 ºC

: 38,3 ºC Cervera : 37,9 ºC

: 37,9 ºC Camarasa: 37,2 ºC

Les altes temperatures i el risc d'incendis forestals mantenen les comarques de Lleida en alerta, amb mesures de seguretat i recomanacions per a la població per tal de minimitzar els efectes d'aquesta intensa onada de calor.