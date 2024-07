Els cotxes més venuts del 1r semestre de 2024 a Espanya

Publicat per Redacció

En els primers sis mesos de 2024, Espanya ha registrat la matriculació de 535,243 automòbils, un augment del 5.9% en comparació amb el mateix període de l’any anterior, segons dades facilitades per l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU).

Toyota continua dominant el mercat automobilístic a Espanya, consolidant-se com la marca més venuda. Seat ha escalat a la segona posició del rànquing, impulsada per les fortes vendes del model Arona. Volkswagen, per la seua part, es manté ferm entre els primers llocs, demostrant la seua consistència en el mercat.

Al tancament del Top Ten de les marques favorites, trobem Mercedes, reafirmant la seua presència al sector prèmium. A més, és important destacar el creixent protagonisme de les marques xineses al mercat espanyol. Tot i que encara no aconsegueixen ingressar al top 10, marques com MG estan guanyant cada vegada més quota de mercat, assenyalant una tendència a tenir en compte.

1r Toyota: 48.804 unitats venudes

2n Seat: 36.011

3r Volkswagen: 34.729

4t Hyundai: 32.615

5è Peugeot: 32.102

6è Renault: 31.392

7è Kia: 31.075

8è Dàcia: 27.323

9è Citroën 25.776

10è Mercedes 24.168

L’automòbil més venut a Espanya és un dels models més barats, el Dacia Sandero. El Seat Arona de nou s’emporta el segon posat i el Toyota Corolla completa el trio dels cotxes que més es venen en l’estat.

Cauen de la llista dels 10 primers 3 models, el Volkswagen T-Roc, Toyota C-HR i Kia Sportage. En canvi entren Citroën C3, Renault Clio i Nissan Qashqai.

Els ECO més venuts

Per la seua part, tots els cotxes d’etiqueta ECO i 0 emissions han augmentat les vendes i ja ronden la meitat dels cotxes que s’han matriculat en el primer semestre de l’any. Els híbrids no endollables superen el 35%, i s’atansen a la xifra de vendes de cotxes gasolina, mentre el dièsel s’enfonsa.

Entre els híbrids no endollables els top vendes han estat el Toyota Corolla i el Toyota Yaris Cross, juntament amb el Nissan Qashqai.

Els híbrids endollables els que més s’han venut en el que portem de 2024 són Mercedes GLC, Ford Kuga i Cupra Formentor. Entre els elèctrics, Tesla Model 3 i Tesla Model Y, a més del MG 4. Els cotxes de gas estan monopolitzats pels Dacia: Sandero i Jogger, juntament amb Renault Clio, són els tres models més venuts amb aquest combustible.