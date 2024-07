El govern espanyol aprova l’avantprojecte de llei per reduir el consum d’alcohol en menors

Publicat per europa press

El Consell de Ministres ha aprovat l’avantprojecte de llei de prevenció del consum d’alcohol en menors d’edat, amb l’objectiu de retardar l’edat d’inici, protegir els joves de les seues conseqüències i reduir els episodis de consum intensiu.

Detalls de la llei

La ministra de sanitat, Mónica García, ha subratllat que no existeix una quantitat segura d’alcohol per als menors, i ha destacat les conseqüències negatives en el seu desenvolupament. Segons García, l’edat mitjana d’inici en el consum d’alcohol és de 14 anys, amb un 76% de menors consumint alcohol l’últim any, un 56% l’últim mes i un 28% de manera intensiva. A més, el 92% dels menors tenen accés gairebé lliure a l’alcohol.

Enfocament educatiu i preventiu

L’avantprojecte de llei se centra a prevenir el consum d’alcohol mitjançant la millora de les condicions de l’entorn, consolidant normes ja existents en diferents Comunitats Autònomes i establint noves obligacions per a les Administracions Públiques en àmbits com l’educació, sanitat, cultura, esport, seguretat viària i àmbit familiar.

Mesures en diversos àmbits

Familiar: Programes per conscienciar les famílies sobre els riscos de l’alcohol i dotar-les d’eines preventives.

Programes per conscienciar les famílies sobre els riscos de l’alcohol i dotar-les d’eines preventives. Educatiu : Publicació de continguts sobre prevenció de l’alcohol en primària, secundària, formació professional, batxillerat i formació universitària.

: Publicació de continguts sobre prevenció de l’alcohol en primària, secundària, formació professional, batxillerat i formació universitària. Sociosanitari : Protocols per detectar consum d’alcohol en menors, inclusió de registres en la història clínica i promoció d’activitats d’educació per a la salut.

: Protocols per detectar consum d’alcohol en menors, inclusió de registres en la història clínica i promoció d’activitats d’educació per a la salut. Urbanístic: Limitacions a l’obertura d’establiments de venda d’alcohol a prop de centres educatius i altres llocs freqüentats per menors.

Limitacions a l’obertura d’establiments de venda d’alcohol a prop de centres educatius i altres llocs freqüentats per menors. Seguretat: Proves d’alcoholèmia no invasives en llocs i situacions específiques.

Sancions i prohibicions

Les sancions a menors per consum d’alcohol poden ser substituïdes per programes de sensibilització. A més, es prohibeix el consum d’alcohol en centres educatius, esportius i de lleure dirigits a menors, així com la venda ambulant i sense llicència d’alcohol. Les màquines expenedores de begudes alcohòliques hauran d’incorporar mecanismes que impedeixin la seua adquisició per menors i no podran instal·lar-se en la via pública.

Publicitat restringida

Es prohibeix la publicitat de begudes alcohòliques dirigida a menors, així com l’ús d’imatges de persones menors de 21 anys o personatges populars entre els menors. També es prohibeix la publicitat que vinculi el consum d’alcohol amb l’èxit social o físic, i en llocs visibles des de la via pública o a prop de zones freqüentades per menors.

Tràmit legislatiu

L’avantprojecte se sotmetrà a audiència i informació pública abans de tornar al Consell de Ministres per a la seua aprovació final i posterior tramitació parlamentària.