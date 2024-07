L’onada de calor a Europa dispara la contaminació per ozó, adverteixen els científics

Publicat per efe Verificat per Creat: Actualitzat:

L’onada de calor estival que experimenta Europa ha disparat la contaminació per ozó en gran part del Vell Continent per sobre dels valors fixats per les normes europees de qualitat de l’aire ambient, va advertir aquest dimarts el Servei de Vigilància Atmosfèrica de Copernicus (CAMS).

En un nou informe, Copernicus assenyala que s’ha pronosticat un nou episodi d’altes concentracions d’ozó en superfície, i superacions dels valors límit establerts per la legislació europea de qualitat de l’aire a diverses zones de l’oest i sud d’Europa entre el 29 de juliol i el 4 d’agost.

En particular, es preveuen concentracions d’ozó en superfície amb valors màxims a la regió de París, el Benelux i Alemanya, "la qual cosa posa en relleu l’important paper que exerceixen les emissions precursores (òxids de nitrogen i compostos orgànics volàtils) que sovint s’emeten lluny dels llocs on tenen lloc els episodis de contaminació".

També es preveu que la vall del Po, al nord d’Itàlia, experimenti concentracions molt elevades d’ozó en superfície durant aquests dies, afirma l’observatori de la Terra del programa espacial de la Unió Europea (UE).

L’agència europea recorda que la superació de les concentracions d’ozó per sobre dels valors fixats per les normes "suposa importants riscos per a la salut i el medi ambient".

Un dels efectes de l’ozó sobre la salut és la inflamació dels pulmons, que, sumada a l’estrès tèrmic de l’estiu, pot crear condicions crítiques, especialment per als qui ja tenen malalties.

Segons la Directiva europea sobre qualitat de l’aire ambient, la mitjana octohorària màxima diària dels nivells d’ozó ha de ser inferior a 120 µg/m3, amb una superació permesa de 25 dies a l’any (18 dies en la directiva revisada sobre qualitat de l’aire ambient aprovada pel Parlament Europeu l’abril de 2024).

A més dels efectes adversos sobre la salut humana, les concentracions d’ozó en superfície també tenen efectes nocius sobre la vegetació i els ecosistemes i poden afectar greument al rendiment dels cultius i ser responsables de la pèrdua de biodiversitat.

Els episodis d’altes concentracions d’ozó en superfície estan influïts per les emissions de precursors i per les altes temperatures i la radiació solar, pel que podrien ser més freqüents amb l’augment del nombre d’onades de calor i l’augment de les temperatures, indica CAMS.

Una altra característica de l’ozó és la seua llarga vida en l’atmosfera, per la qual cosa els nivells d’ozó en algunes zones també es veuen influïts pel transport a llarga distància de la contaminació atmosfèrica.

Laurence Rouil, directora del CAMS, va assenyalar que "preveure amb precisió i comprendre el transport d’ozó a llarga distància és vital".

"A mesura que augmenten les temperatures a causa del canvi climàtic, la nostra capacitat per predir i respondre a aquests episodis es torna cada vegada més crucial per proporcionar alertes oportunes i permetre a les autoritats respondre ràpidament amb mesures adequades per mitigar els riscos per a la salut i els impactes ambientals", va afirmar.