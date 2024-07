Lleida, en alerta per onada de calor

Publicat per Laura García Redactora Segre REDACCIÓN Verificat per Creat: Actualitzat:

Una nova onada de calor ha arribat a les comarques de Lleida i els termòmetres ja van superar els 40 ºC en poblacions com la capital del Segrià, Sant Romà d’Abella, Alcarràs o Castellnou de Seana.

Protecció Civil va activar ahir una alerta per calor molt intensa, que es podria prolongar, com a mínim, fins demà a tot Catalunya. També va activar el Pla Infocat per elevat risc d’incendi forestal. Paral·lelament, el cos d’Agents Rurals havia previst activar aquesta mitjanit el nivell 4 del Pla Alfa en 131 municipis de 15 comarques catalanes. En el cas de Lleida, afecta l’Alt Urgell, les Garrigues, la Segarra, el Segrià, el Solsonès i l’Urgell. Així mateix, es restringirà l’accés a cinc espais naturals de Catalunya, entre els quals la Baronia de Rialb, i per primera vegada, al paratge de la Ribera Salada, al Solsonès, per perill extrem d’incendi.Així mateix, Protecció Civil va demanar als ajuntaments que habilitin llocs frescos o sales amb aire condicionat. També que es tingui especial vigilància de les persones majors de 75 anys sense suport familiar o sense recursos, les persones amb discapacitats o limitacions de mobilitat; les que facin esport o treballin a l’aire lliure, i persones amb malalties cròniques. Les piscines municipals són una de les opcions per alleujar les altes temperatures, per exemple Térmens va anunciar ahir que prolongava l’hora de tancament fins a les 21.00 h.Precisament en aquesta època de l’any, els establiments d’electrodomèstics acostumen a registrar un augment de les vendes de ventiladors i aires condicionats “quan pugen les temperatures”, va assegurar Ginés Martí, empleat a Electro Centre de Lleida. Si bé els ventiladors tenen un preu més econòmic, són els aires condicionats “els que s’estan venent més aquest any”, va afirmar Dolors Masip, responsable d’Electrodomèstics Calbet de Lleida, perquè “són molt més eficaços per combatre la calor”, va afegir. Ambdós van reconèixer que cada vegada és habitual que en una mateixa llar hi hagi tots dos sistemes. Per la seua part, Francesc Grau, president de l’Agrupació d’Instal·ladors de Serveis de la Construcció de Lleida (Agrisec) va apuntar que “aquest estiu no hi ha tanta demanda com en altres anys, quan les temperatures començaven a elevar-se al maig”. Així doncs, a diferència de temporades anteriors, “no es registra escassetat en les existències” d’aires condicionats, va confirmar. Des de l’agrupació, destaquen com a alternativa les instal·lacions de sòls radiants i radiadors, “ja que poden refrescar o escalfar depenent de l’època i per això en registrem demanda tot l’any”, va assegurar Grau.

40,6ºC