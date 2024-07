Treure el màxim profit a l’aire condicionat en l'onada de calor: del mode eco a la temperatura ideal

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Durant els calorosos mesos d’estiu, l’aire condicionat es converteix en un aliat essencial per mantenir un ambient confortable i segur, especialment per a les persones grans. La tercera edat és particularment vulnerable als efectes de la calor extrema, per la qual cosa saber com utilitzar l’aire condicionat de manera efectiva és crucial. Aquí t’oferim una guia completa per treure el màxim profit al teu aire condicionat, assegurant una llar fresca i saludable.

Modes de l’aire condicionat

Mode Fred ( Cool ): La manera més comuna i utilitzada en els aires condicionats és el mode fred. Aquest és ideal per als dies calorosos i humits, ja que no només refreda l’aire, sinó que també redueix la humitat, creant un ambient més confortable.

Mode Ventilador: El mode ventilador no refreda l’aire, però ajuda a circular-lo, la qual cosa és útil per evitar l’estancament de l’aire i millorar la ventilació a la casa . Aquest mode és ideal per a les nits més fresques o quan la temperatura exterior és moderada.

Mode Eco: El mode eco és perfecte per estalviar energia mentre es manté un nivell de confort acceptable. Aquesta manera ajusta automàticament la temperatura i la velocitat del ventilador per optimitzar el consum d’energia.

Mode deshumidificació: En zones amb alta humitat, aquest mode pot ser molt beneficiós. Elimina la humitat de l’aire sense refredar massa l’habitació, la qual cosa és ideal per mantenir un ambient fresc sense arribar a refredar en excés.

Temperatures ideals

Per a les persones grans, és crucial mantenir una temperatura constant i còmoda. Es recomana ajustar l’aire condicionat entre 24 i 26 graus Celsius. Aquesta temperatura és prou fresca per combatre la calor sense ser massa freda, la qual cosa podria causar malestar o problemes de salut com refredats.

Ajustaments nocturns

Durant la nit, és recomanable augmentar la temperatura entre 1 i 2 graus. Això no només ajuda a conservar energia, sinó que també redueix el risc de despertar-se amb sensació de fred. L’ús de temporitzadors o la manera nocturna de l’aire condicionat pot ser útil per ajustar automàticament la temperatura durant la nit.

Orientació i manteniment

Orientació de l’Aire: És important dirigir el flux d’aire lluny de les àrees on les persones grans passen més temps, com el sofà o el llit. L’aire directe pot causar molèsties i sequedat a la pell. Al seu lloc, prova d’orientar les reixetes cap al sostre o cap a les parets per a una distribució més uniforme de l’aire.

Manteniment Regular: El manteniment de l’aire condicionat és essencial per al seu funcionament eficient i saludable. Assegura’t de netejar o canviar els filtres regularment, ja que un filtre brut pot reduir l’eficiència i la qualitat de l’aire. A més, realitza una revisió professional anual per assegurar-te que tots els components estan en bon estat.

Humidificació Addicional: L’aire condicionat pot assecar l’aire, la qual cosa pot ser incòmoda per a les persones grans. Utilitzar un humidificador a l’habitació pot ajudar a mantenir un nivell d’humitat adequat, evitant problemes com a pell seca o irritacions en les vies respiratòries.

Consells addicionals

Ventilar la casa: Abans d’encendre l’aire condicionat, ventila la casa durant les primeres hores del matí o les últimes de la tarda per renovar l’aire i reduir la càrrega del sistema. Ús de cortines i persianes: Mantén les cortines i persianes tancades durant les hores de més calor per reduir l’entrada de calor i millorar l’eficiència de l’aire condicionat. Hidratació: Assegura’t que les persones grans es mantinguin ben hidratades. L’aire condicionat pot contribuir a la deshidratació, així que és fonamental beure prou aigua.

Utilitzar l’aire condicionat de manera eficient pot marcar una gran diferència en el confort i la salut de les persones grans durant l’estiu. Ajustar correctament la temperatura, utilitzar els modes adequats i mantenir el sistema en bon estat són passos essencials per crear un ambient fresc i saludable. Amb aquests consells, podràs garantir que l’aire condicionat sigui una eina eficaç i segura per enfrontar la calor estival.