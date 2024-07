El càmping i la pista de ball icona de la Seu es transformen en un polígon

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

A començaments dels anys 50 la capital de l’Alt Urgell va inaugurar una petita zona d’acampada a l’entrada de la població, impulsada per la família Bonet Cerqueda de la Seu. Els responsables la van adequar en uns terrenys on ja tenien una activitat agrícola i ho van fer, segons recorden els seus descendents, com una activitat de hobby complementària. Però el pas dels anys va fer que el que va ser una idea, aparentment sense gaire ambició, es convertís en una gran zona d’acampada i en un equipament que va acabar sent una icona per al municipi.

A l’àrea central van muntar un espai que va funcionar com a pista de bitlles, pista de patinatge i també com a pista de bàsquet, que li va permetre ser testimoni dels inicis del Sedis Bàsquet als anys 60. L’activitat esportiva la combinaven els caps de setmana amb el ball i “la Pista”, com va acabar anomenant-se, va viure moments àlgids els diumenges amb un gran nombre de veïns de la Seu i de la comarca que hi anaven a escoltar l’orquestra de torn. El càmping va tancar portes el 2000, anys més tard van enderrocar les construccions i des d’aleshores han estat moltes les especulacions que s’han fet sobre el futur del lloc. Dos immobiliàries van projectar construir-hi 400 habitatges. Finalment la zona es transformarà en polígon industrial i acollirà la nova fàbrica de la Cooperativa Cadí.