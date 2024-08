Petits herois de calendari

Publicat per Laura García Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Tàrrega va acollir dimarts la segona sessió a les comarques lleidatanes del calendari Bombers amb causa, els beneficis del qual es destinen a l’hospital Sant Joan de Déu per a la investigació de malalties infantils. Els Bombers de la capital de l’Urgell van posar al costat del petit Santino, de 7 anys i que està rebent tractament a l’hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, i a la seua germana Josefina, de 10. La família va venir de l’Argentina perquè el petit rebés tractament. Van ser retratats per la periodista de SEGRE i directora de Nova Tàrrega Laia Pedrós. Després d’una visita al parc, on van poder veure els vehicles dels quals disposen els efectius, es van vestir amb l’uniforme forestal per comprovar l’estat del canal d’Urgell, tan important per al regadiu de la zona.

De fet, el fil conductor del calendari del 2025, que arribarà a la seua 14a edició, és la importància de l’aigua en les tasques dels Bombers en temps de sequera.L’autora de les instantànies va explicar ahir a SEGRE que participar en aquesta iniciativa “ha estat una experiència molt bonica i gratificant” i va ressaltar que busquen professionals del territori per fer les fotografies. “També he pogut comprovar tota la gent, que n’és molta, que s’implica en el calendari solidari amb Sant Joan de Déu”, va explicar. Sobre els protagonistes de les fotografies a Tàrrega, Pedrós va dir que “va ser molt bonic veure la seua mirada quan pujaven al camió o ajudaven els bombers amb les mànegues”. El proper 9 d’agost es farà una altra sessió a Vielha, amb José Daniel, de 7 anys, atès a l’hospital Sant Joan de Déu de Lleida, i els Pompièrs d’Aran. El fotògraf serà Juan Carlos Ortiz. El passat 17 de juliol es va fer la primera sessió a les comarques lleidatanes, amb els bombers de Solsona, amb l’Alia, de 3 anys, i la seua germana Gissel.