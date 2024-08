Quins efectes té en el teu cos menjar magnesi cada dia?

Publicat per Redacció

El magnesi és un mineral essencial per al correcte funcionament del cos i ha captat l’atenció pels seus nombrosos beneficis per a la salut. Des de millorar la qualitat del son fins a enfortir la salut òssia i cardiovascular, el magnesi exerceix un paper fonamental en diverses funcions corporals.

Per què necessitem magnesi?

El magnesi és crucial per a:

Qualitat del son : Ajuda a millorar el son profund i reparador.

Ajuda a millorar el profund i reparador. Salut òssia: Contribueix a la formació d’ossos forts.

Contribueix a la formació d’ossos forts. Funció cardiovascular: Manté un ritme cardíac saludable i regula la pressió arterial.

Fonts naturals de magnesi

Encara que és possible obtenir magnesi dels aliments, moltes persones no en consumeixen prou, el que pot derivar en deficiències i problemes de salut. Afortunadament, el magnesi es troba en una varietat d’aliments, tals com:

Ametlles (270 mg per cada 100 g): amb un parell de grapats al dia d’aquesta fruita seca arribaràs a la quantitat recomanada de magnesi al dia.

(270 mg per cada 100 g): amb un parell de grapats al dia d’aquesta fruita seca arribaràs a la quantitat recomanada de magnesi al dia. Anacards (292 mg per cada 100 g): a part de ser bons en greixos saturats, aporten una gran quantitat de magnesi a la nostra dieta.

(292 mg per cada 100 g): a part de ser bons en greixos saturats, aporten una gran quantitat de magnesi a la nostra dieta. Nous del Brasi l (376 mg per cada 100 g): a més de ser riques en magnesi, també destaquen per la seua aportació en seleni.

l (376 mg per cada 100 g): a més de ser riques en magnesi, també destaquen per la seua aportació en seleni. Bledes (59 mg per cada 100 g): tenen molt poques calories i moltes vitamines i minerals com el magnesi.

(59 mg per cada 100 g): tenen molt poques calories i moltes vitamines i minerals com el magnesi. Espinacs (55 mg per cada 100 g): destaquen per la seua aportació en ferro, encara que compten igualment amb magnesi.

(55 mg per cada 100 g): destaquen per la seua aportació en ferro, encara que compten igualment amb magnesi. Llavors de lli (392 mg per cada 100 g): són riques en antioxidants, en fibra i en omega 3, així com també destaquen pel seu contingut en magnesi.

(392 mg per cada 100 g): són riques en antioxidants, en fibra i en omega 3, així com també destaquen pel seu contingut en magnesi. Xocolate negre (100 mg per cada 100 g): un dels seus múltiples beneficis és que es tracta d’un aliment ric en ferro. Això sí, ens referim al que conté més d’un 75% de cacau.

(100 mg per cada 100 g): un dels seus múltiples beneficis és que es tracta d’un aliment ric en ferro. Això sí, ens referim al que conté més d’un 75% de cacau. Alvocat (41 mg per cada 100 g): encara que se la coneix per la seua riquesa en àcids grassos insaturats, aquesta fruita és molt rica en magnesi. També es tracta d’una bona font de fibra.

(41 mg per cada 100 g): encara que se la coneix per la seua riquesa en àcids grassos insaturats, aquesta fruita és molt rica en magnesi. També es tracta d’una bona font de fibra. Salmó (27 mg per cada 100 g): alguns tipus de peix contribueixen a sumar el total diari recomanat de magnesi, especialment el salmó.

Incorporar aquests aliments en la dieta diària pot ajudar a mantenir nivells adequats de magnesi i donar suport a la salut en general.

Suplements de magnesi i precaucions

Si bé els aliments són la millor font de magnesi, en alguns casos els suplements poden ser necessaris. És important tenir en compte que els suplements de magnesi poden interactuar amb certs medicaments, pel que és crucial consultar un metge abans de començar a prendre’ls.

Símptomes de deficiència de magnesi

Les deficiències greus de magnesi són poc comunes, però poden provocar una sèrie de símptomes, tals com:

Fatiga i debilitat

Convulsions

Ritmes cardíacs anormales

Fer atenció als senyals del teu cos i assegurar-se d’obtenir prou magnesi a través de la dieta o suplements sota supervisió mèdica és essencial.