Catalunya registra 73 morts atribuïbles a les temperatures al juliol i 219 des del gener

Catalunya ha experimentat un juliol letal amb 73 morts atribuïdes a les altes temperatures, segons dades del sistema de monitorització de la mortalitat diària per totes les causes (MoMo) de l'Institut Carlos III. Des del gener, el nombre total de defuncions relacionades amb les temperatures ascendeix a 219.

Estadístiques de mortalitat per temperatures

El sistema MoMo, que recull dades des del 2020, ha comptabilitzat a Catalunya un excés de 19.745 defuncions per totes les causes i 1.655 específicament atribuïdes a les temperatures. La distribució anual de morts per calor és alarmant:

2020: 42 defuncions

2021: 100 defuncions

2022: 711 defuncions

2023: 583 defuncions

Mortalitat el 2024

En aquests primers set mesos de 2024, Catalunya ha registrat 219 morts relacionades amb les temperatures. A nivell estatal, el total ascendeix a 1.758 defuncions atribuïbles a les altes temperatures en el conjunt de l'any, amb 771 només al juliol.

Dades mensuals de 2024 a Catalunya

Segons l'informe del MoMo publicat aquest dijous:

Gener: 141 morts

Març: 3 morts

Abril: 1 mort

Juliol: 73 morts

Aquestes xifres subratllen la urgència d'abordar els efectes de les altes temperatures i de reforçar les mesures de protecció per a la població vulnerable.