Com afecta el consum de cervesa al teu cos

El consum de cervesa pot tenir diversos efectes al cos, tant positius com negatius, depenent de la quantitat i la freqüència amb què es consuma. A continuació, es detallen alguns d’aquests efectes:

Efectes positius del consum moderat

Beneficis cardiovasculars: El consum moderat de cervesa pot estar associat amb un menor risc de malalties cardiovasculars. Els antioxidants presents a la cervesa, com els flavonoides, poden millorar la salut del cor.

Millora la salut òssia: La cervesa conté silici, un mineral que ajuda a augmentar la densitat òssia i pot prevenir malalties com l'osteoporosi.

Risc reduït de diabetis tipus 2: Alguns estudis suggereixen que el consum moderat de cervesa pot estar associat amb un menor risc de desenvolupar diabetis tipus 2.

Propietats diürètiques: La cervesa té un efecte diürètic, la qual cosa significa que pot ajudar a eliminar toxines i mantenir els ronyons saludables.

Efectes negatius del consum excessiu

Augment de pes i obesitat: La cervesa conté calories, i el consum excessiu pot contribuir a l’augment de pes i a l’obesitat, la qual cosa al seu torn pot augmentar el risc de malalties relacionades amb el pes, com la diabetis tipus 2.

Problemes hepàtics: El consum excessiu d'alcohol pot portar a malalties hepàtiques, com la cirrosi i l'hepatitis alcohòlica.

Trastorns del son : Encara que algunes persones poden utilitzar la cervesa per relaxar-se i dormir millor, l'alcohol pot interrompre el cicle del son i afectar la qualitat del son a llarg termini.

Risc de dependència: El consum regular i excessiu de cervesa pot portar a la dependència de l'alcohol, la qual cosa pot tenir greus conseqüències per a la salut física i mental.

Problemes digestius: L'alcohol a la cervesa pot irritar el revestiment de l'estómac i provocar gastritis o úlceres. A més, pot afectar l'absorció de nutrients essencials.

Impacte en la Salut Mental:

El consum excessiu d’alcohol està relacionat amb un risc més gran de problemes de salut mental, com la depressió i l’ansietat.

Consum Responsable

Per minimitzar els riscos i aprofitar els possibles beneficis, és important consumir cervesa amb moderació. Les pautes generals suggereixen que la moderació es defineix com a fins una beguda al dia per a les dones i fins dos begudes al dia per als homes.

El consum de cervesa pot tenir tant efectes positius com negatius al cos. Gaudir d’una cervesa ocasionalment i en quantitats moderades pot oferir alguns beneficis per a la salut. Tanmateix, el consum excessiu pot tenir conseqüències greus per a la salut física i mental. Com sempre, és fonamental mantenir un enfocament equilibrat i responsable cap al consum d’alcohol