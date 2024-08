Condemnen l’actor Daniel Guzmán per fer fora de casa seua okupes i lesionar-ne un

Publicat per efe

Un jutjat ha condemnat l’actor i director Daniel Guzmán a pagar 950 euros -600 de multa i 350 de responsabilitat civil- per un delicte lleu de lesions per fer fora violentament diverses persones que havien okupat un habitatge de la seua propietat a Madrid.

Segons ha avançat el diari 'El Salto’ i han confirmat a EFE fonts del Tribunal Superior de Justícia de Madrid, el Jutjat d’Instrucció número 3 de Madrid ha condemnat el cineasta després del judici que va tenir lloc el passat 26 de juny, al qual l’acusat no hi va anar per declarar sobre els fets ocorreguts el 20 de maig de 2023 en un habitatge que té a la ciutat de Madrid.

Se'l condemna per un delicte lleu de lesions a dos mesos de multa amb una quota diària de deu euros (600 euros) i a pagar 350 euros per responsabilitat penal per les lesions que va causar a un dels tres denunciants, que va reclamar per aquest concepte.

Segons relata la sentència, el 20 de maig de 2023 Guzmán va accedir al seu habitatge en companyia de quatre homes que van treure els ocupants violentament, i un va patir lesions lleus.

Això va passar després que diversos joves ocupessin l’habitatge de l’actor sense saber qui era el seu propietari, però en assabentar-se d’era el cineasta van decidir posar-se en contacte amb ell per parlar, ja que Guzmán era aparentment sensible als problemes d’habitatge.

Quan cinc homes van irrompre a l’habitatge i van provar de fer-los fora per força els okupes van reconèixer l’actor i van gravar un vídeo, i tres el van denunciar.