El complex esportiu creat per Joventut Republicana a Lleida ha donat pas a nous usos

El complex esportiu del Camp d’Esports va ser estrenat el 1919 i la construcció va ser finançada per l’històric partit Joventut Republicana de Lleida, sota l’impuls dels que van ser els seus principals líders: Alfred Perenya i Humbert Torres. A banda del camp de futbol, tenia altres instal·lacions pioneres a Lleida, com pistes de tenis, velòdrom i piscines. Des d’aleshores, l’estadi ha patit diverses remodelacions i ampliacions, l’última el 1993, després de l’ascens de la UE Lleida a Primera.

La Casa de l’Esport va ser enderrocada per construir el gimnàs, a la foto inferior, mentre el velòdrom es manté.Lleonard Delshams

El gimnàs Ekke.Magdalena Altisent

Però el seu entorn a Rovira Roure, al marge del vell velòdrom, que segueix en funcionament, ha tingut un canvi molt més radical. Les pistes de tenis ja van desaparèixer als anys 80, mentre que les piscines van córrer la mateixa sort a partir del 2005, quan ja portaven anys en desús. El seu espai com el que ocupava la Casa de l’Esport van ser cedits en règim de concessió per la Paeria a una empresa perquè edifiqués un gran gimnàs –l’actual Ekke– a canvi que financés la construcció de les piscines públiques de Cappont i del Secà. La transformació de la zona ha quedat completada aquest any amb la inauguració de la nova seu del Col·legi de Metges de Lleida, situada just al costat del gimnàs, on abans hi havia un restaurant. Entre ambdós edificis continua dreta una de les antigues entrades a l’històric recinte esportiu.