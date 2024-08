Pardinyes viu el seu cap de setmana més festiu

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Pardinyes va viure ahir la tercera jornada de la festa major. Des de primera hora del matí fins entrada la nit, els veïns van poder disfrutar d’una desena d’activitats per a totes les edats i gust. El centre cívic va acollir al matí un torneig d’escacs. També al matí van tenir lloc activitats per als més petits amb pintacares i jocs tradicionals com curses de sacs o aguantar un ou amb una cullera a la boca, entre d’altres. El barri lleidatà va començar dijous la seua festa major amb una cercavila de les penyes i el pregó, que aquest any va anar a càrrec de la veïna Cayetana Cano. Els actes van continuar a la tarda i estava prevista una gran revetlla.

Avui serà l’últim dia. Aquest matí tindrà lloc una missa cantada i l’entrega del carnet Orverpard dels nens nascuts l’últim anys i les parelles que compleixen 50 anys de casats.