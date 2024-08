Els Vilars d'Arbeca tornen a lluir amb la Nit del Foc

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Música, gastronomia i focs artificials es van donar cita dissabte a la nit a la festa de la Nit del Foc, Memorial Carme Giné i Bernat, en el marc incomparable del poblat iber dels Vilars d’Arbeca, organitzada per l’Associació Amics dels Vilars. Es tracta d’una fortalesa que va ser construïda durant l’edat del ferro, al segle VIII aC, pels ilergets.

La jornada de dissabte va començar a les 19.30 hores amb l’obertura del recinte per poder visitar el mercat d’artesania i proximitat. Els més petits van ser els primers protagonistes de la festa participant en un espectacle infantil. Seguidament, els grallers La Revolta van agafar el testimoni amb una activitat que va fer vibrar el públic abans del sopar popular. En aquest, els assistents van poder disfrutar de música en directe i l’espectacle de foc dels Diables Calents i Cornuts d’Arbeca. Després del sopar, el foc es va apropiar de totes les mirades prenent el protagonisme amb un espectacle d’una mica més de mitja hora i més tard amb el castell de focs artificials. La jornada va finalitzar amb el concert del grup Els Dracs. Aquest municipi de les Garrigues, de poc més de 2.000 habitants, va tornar a ser el punt de trobada dels que no van voler perdre’s els diferents espectacles de foc i pólvora. D’altra banda, els centenars d’assistents que van anar a Arbeca van tenir accés a un servei de bar i entrepans disposat per a l’ocasió.El gran èxit de la Nit del Foc, que s’ha anat recollint des de les primeres edicions, va portar l’entitat a promoure activitats com tallers infantils i altres de lúdiques, que ajuden a promocionar i preservar el conjunt arquitectònic del poblat iber, que alhora és l’objectiu principal de l’Associació Amics dels Vilars d’Arbeca.