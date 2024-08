Les residències, a examen

Publicat per Laura García Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Drets Socials ha obert un procés perquè les entitats privades puguin obtenir l’acreditació com a proveïdores de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública, la qual cosa ha generat preocupació entre les residències a l’assenyalar algunes entitats que moltes places es quedaran en el no-res, ja que totes hauran de complir determinades condicions de confort, higiene o superfície, entre altres. La conselleria va assenyalar que el tràmit, el termini del qual per presentar la sol·licitud i la documentació va acabar ahir, afecta les entitats que estan sota el règim de col·laboració i les quals ja estan adaptades al règim de concert social arran del decret 69/2020. Així mateix, va recordar que ha organitzat trobades per acompanyar-les i els ha facilitat una guia.

Davant del temor dels centres de no poder complir el termini, Drets Socials va destacar que “no és necessari que estiguin acreditades per a aquest termini”, però sí que han d’haver entregat la sol·licitud d’acreditació. A partir d’aquí, s’aniran resolent les sol·licituds i, en el procés de revisió, si es detecten errors o falta de documentació, es farà un requeriment per corregir-lo “amb la voluntat de poder acreditar-la”. Si passat aquest procés, no aconsegueix acreditar-se, afegeix, perquè no compleix els criteris, no se li retirarà el concert de les places, però no podrà concertar-ne de noves. “Si hi ha una persona ingressada, no s’eliminarà la seua plaça, però una vegada l’usuari ja no hi sigui, aquella plaça no podrà ser ocupada amb règim de finançament públic”, van assenyalar. Tanmateix, van destacar que “la idea és que ens traslladi la petició per estudiar cada cas i que hi hagi temps durant el 2025 per buscar solucions i noves places i no hi hagi efectes a les llistes d’espera”.