Lletres per als nadons de l'UCI

Publicat per Laura García Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Petita Estrella és un projecte solidari per humanitzar l’estada dels més petits que han d’estar ingressats a l’UCI i, també, acompanyar les seues famílies perquè es puguin sentir com a casa. La impulsora d’aquesta iniciativa és la lleidatana Beatriz Pastells Lozano, que va començar a cosir lletres el 2021 i ja ha aconseguit reunir-ne més d’un miler. No ho fa sola, ja que compta amb desenes de voluntàries que li envien lletres de tela per donar-les a l’UCI neonatal de l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Segons explica a SEGRE, el nom va nàixer per un avortament que va patir i que la va motivar per portar a terme el voluntariat que sempre havia volgut fer. Va elegir els més petits per acompanyar-los durant el seu ingrés a l’UCI i perquè les famílies se sentissin més avalades. “A l’hospital van rebre el projecte molt bé i vaig començar a cosir. A través de les xarxes socials, vaig compartir l’experiència i voluntaris ens envien lletres, a més d’haver col·laborat amb col·legis i entitats com Down Lleida”, assenyala. Les lletres, amb les quals formaran els noms dels nadons ingressats i que es col·locaran als seus bressols a la unitat de cures intensives, arriben de diversos punts de Lleida, però també de Girona, Tortosa o Barcelona. “Quan els nens reben l’alta, els pares s’emporten les lletres com a record”, afegeix Pastells, que remarca que sempre es necessiten lletres noves. També hi ha voluntaris que donen teles o materials i que decoren les pinces amb què es penjaran les lletres.

“Recordo que una vegada en vaig portar 300 de cop i en aquests anys ja n’hem portat a l’hospital més d’un miler. Notes l’agraïment dels professionals i de les famílies, per la qual cosa defenso que és un projecte imprescindible.” Els interessats a col·laborar-hi poden trobar les plantilles i les instruccions a @lapetitaestrella.

Donar visibilitat a la infertilitat i a la no-maternitat a través de les xarxes

Beatriz Pastells Lozano també utilitza les xarxes socials per donar visibilitat als problemes de fertilitat i la no-maternitat a través de la seua experiència personal. També per donar a conèixer altres projectes solidaris, com el que porta a terme en aquest cas juntament amb La Guerrilla del Gilda. “Conec amics que han tingut els seus fills a l’UCI i crec que els ajuda a tenir un espai més personalitzat, amb el seu nom”, explica. Pastells està buscant nous punts de recollida; ara per ara es poden dipositar les lletres a El Genet Blau, la irreductible i, a partir del setembre, a Liro Liro.