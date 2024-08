Onze treballadors del Burger King de Cambrils atesos després de treballar a més de 40 graus

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

La plantilla de l'establiment de menjar ràpid Burger King de Cambrils ha denunciat que han treballat a més de 40 graus per un problema de climatització que s'arrossega des de l'abril. Les altes temperatures van provocar que onze treballadors necessitessin assistència sanitària per possibles cops de calor. CCOO va posar la situació en coneixement de la Inspecció de Treball i va demanar la paralització immediata de l'activitat. El local està tancat des d'aquest dilluns a l'espera que s'arreglin els problemes de climatització. El sindicat també ha denunciat que la cadena de menjar s'ha negat a donar volants per anar a la mútua a part dels professionals afectats per les altes temperatures.