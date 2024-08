El projecte de la futura llei d’alcohol: Sense missatges que l’associïn a l’èxit o que retreguin l’abstinència

Publicat per efe Verificat per Creat: Actualitzat:

L’avantprojecte de llei d’alcohol i menors prohibeix els missatges publicitaris negatius sobre l’abstinència o sobrietat, que ressaltin propietats terapèutiques o que l’associïn a l’èxit social o professional, i obliga a incloure advertències expresses sobre els riscos de consumir-lo durant l’embaràs i la lactància.

El Ministeri de Sanitat ha sotmès a audiència i informació pública el text definitiu de l’"Avantprojecte de Llei de prevenció del consum d’alcohol i dels seus efectes en les persones menors d’edat", al qual podran fer aportacions les principals entitats del sector, així com publicitàries o d’infància fins el 6 de setembre.

Ara per ara, la Federació Espanyola del Vi (FEV) ha defensat el missatge de "consum moderat" que Sanitat vol erradicar per desterrar aquest fals mite, mentre que FAD Joventut ha mostrat el seu suport a l’avantprojecte i la Societat Espanyola de Medicina de Família i Comunitària ha instat les empreses a no repetir les pressions del passat i assumir la seua responsabilitat social. Una vegada obtinguts els informes preceptius, Sanitat calcula que el text podrà anar en segona volta al Consell de Ministres a finals d’any, per iniciar la seua tramitació parlamentària a partir del 2025.

Beure, justifica en ell, "gaudeix d’àmplia acceptació social a Espanya", i existeixen factors "afavoridors" que encoratgen el consum i que "poden contribuir" a la seua normalització: més densitat de punts de venda, bars i restaurants "amb fàcil accés" a l’alcohol, promoció de productes, publicitat, baix preu o horaris de venda amplis. Per això, planteja limitacions d’espais, publicitat, patrocini, venda i dispensació i el seu corresponent règim sancionador, però també proposa una bateria de mesures per inculcar la prevenció i conscienciació des de diversos àmbits que puguin "contribuir a un canvi cultural en la ciutadania" que modifiqui la percepció del risc, "actualment infravalorat".

Els menors, només durant el culte i en petites quantitats

En cas de tirar endavant, la norma prohibirà als menors consumir alcohol, tret de l’"esporàdic de petites quantitats de begudes fermentades de baixa graduació en l’àmbit del culte o els serveis religiosos". I els adults no podran fer-ho en cap lloc freqüentat per menors, com centres d’educació, de protecció o en espais on s’estiguin desenvolupant espectacles programats específicament per a ells.

Horaris prohibits de venda

L’avantprojecte veta qualsevol forma de venda o dispensació de productes amb alcohol a menors, així com la que es faci de forma ambulant i sense llicència administrativa en la via pública i en llocs i circumstàncies establerts en una altra llei estatal o autonòmica o ordenança municipal. S’exigirà que les màquines expenedores incorporin mecanismes capaços de comprovar la majoria d’edat; a més, comunitats i ajuntaments podran establir restriccions horàries en la venda que, "preferentment", aniran des de les 22 hores fins les 8 de l’endemà.

No aporta beneficis a la salut

La publicitat dirigida a menors està prohibida, i també ho estarà utilitzar persones de menys de 21 anys o personatges de rellevància pública vinculades a ells o a embarassades, no només per a begudes alcohòliques, també per a les que simulin ser-ho, incloses les 0.0. A més d’eliminar el missatge de "consum moderat" o "responsable", la publicitat haurà de contenir el volum d’alcohol i incloure dos advertiments: que es prohibeix la seua venda als menors i que el consum durant l’embaràs o la lactància "genera riscos efectius i danys greus per a la salut del fetus i del menor lactant". Podran utilitzar-se missatges "escrits o orals clars, intel·ligibles i precisos, o, al seu lloc, imatges o pictogrames inequívocament significatius".

En tot cas, es prohibiran els que vinculin l’alcohol amb la millora del rendiment físic; a l’èxit social o sexual; idees que expressin "èxit personal, familiar, social, esportiu o professional"; propietats terapèutiques, un efecte estimulant o sedant o beneficis per a la salut; "una imatge negativa de l’abstinència o la sobrietat; o una qualitat positiva derivada del seu contingut alcohòlic".

El patrocini, ni en bars ni en congressos

Als llocs en els quals no es podrà beure, tampoc no es podrà situar publicitat. Tan sols es permetrà el nom comercial, denominació social i marques o símbols identificatius de les empreses en un perímetre inferior a 200 metres lineals dels accessos a zones freqüentades per menors, incloent centres sanitaris, de serveis socials o parcs. Productores o distribuïdores no podran patrocinar-se quan les activitats, béns, serveis i espais públics estiguin destinats majoritàriament a menors o es realitzi en llocs on estigui prohibit el consum o la seua publicitat. La qual cosa inclou el mobiliari d’hostaleria i també transports públics, terrestres i suburbans, marítims i aeris, així com en les seues terminals, estacions i a les marquesines.

El patrocini tampoc es permetrà en congressos o esdeveniments similars i accions formatives destinats a professionals de la sanitat, l’ensenyament, l’assistència social o l’esport.

Ni en pàgines web, aplicacions i xarxes socials o publicacions en qualsevol format i suport o en articles, roba i calçat, esportius, o, no destinats a menors.

Responsabilitat directa per "simple inobservança"

Depenent de la infracció, les multes a imposar aniran dels 60 a 600 euros si són lleus –encara que poden ser substituïdes per programes de conscienciació o rehabilitació–; de 601 a 30.000 euros si són greus i de 30.001 euros fins 600.000 si són molt greus. En els dos últims supòsits, poden anar acompanyades d’altres mesures aparellades com el tancament total. Pares, mares o tutors legals assumiran la responsabilitat civil subsidiària de les accions dels menors dependents d’ells, i seran també responsables directes i solidaris de les infraccions sempre que "es presenti dol, culpa o negligència, inclosa la simple inobservança".