Alerta per possibles estafes amb l’enviament massiu de correus electrònics amb grans ofertes o amenaces per pagar diners

Els Mossos d’Esquadra alerten a través de les xarxes socials de possibles estafes amb l’enviament massiu de correus electrònics amb grans ofertes o amenaces per pagar diners. En aquest sentit, la Policia assenyala que els estafadors utilitzen l’enviament massiu de missatges a destinataris aleatoris per enganyar els usuaris i aconseguir les dades personals o extorsionar. Així mateix, insten a no seguir cap enllaç que arribi de missatges o mails desconeguts i verificar sempre l’origen per no ser víctima d’una estafa o un robat de dades. En els últims anys, les ciberestafes s’han disparat.