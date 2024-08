Detingudes dos dones que es feien passar per turistes per robar en hotels de la Costa Daurada

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d'Esquadra han detingut dues dones de 48 i 31 anys com a presumptes autores de tres delictes de furt comesos en hotels de la Costa Daurada. Els fets van tenir lloc el passat divendres quan el cos policial va ser alertat que en un hotel de la Pineda, a Vila-seca, tenien retingudes dos dones com a presumptes autores d'un robatori a clients a la zona comunitària de la piscina. Després d'escorcollar-les, els agents van localitzar els objectes sostrets, entre ells, un telèfon mòbil valorat en més de mil euros. També van trobar les claus d'un vehicle, propietat de les arrestades, on hi havia altres objectes robats en hotels d'Altafulla i Salou. Ambdues acumulen més de 45 antecedents policials relacionats amb furts al descuit.

Les càmeres d'aquests tres hotels van demostrar que les detingudes utilitzaven un mateix modus operandi per cometre els delictes. Ambdues dones es vestien com a turistes i entraven a les zones comunitàries dels hotels on aprofitaven el descuit de les víctimes per sostreure objectes i bosses de mà, sovint dipositades en cadires i gandules. La previsió és que en les pròximes hores passin a disposició judicial davant del jutjat en funcions de guàrdia de Tarragona.