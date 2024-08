Espera eterna per a una residència

Publicat per Laura García Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El nou procés per aconseguir l’acreditació per part dels centres residencials i poder oferir places públiques ha generat preocupació dins del sector pels efectes que podria tenir en una llista d’espera ja molt llarga. Segons les dades públiques del departament de Drets Socials, al cercador de centres residencials, a les comarques lleidatanes el temps mitjà d’espera per accedir a una residència oscil·la des dels dos mesos fins a més de dos anys. Fins i tot hi ha centres amb una espera que supera els tres i els quatre anys, segons aquesta informació del departament, malgrat que són una minoria. Aquestes dades sobre la llista d’espera inclouen només aquells centres en els quals s’ofereixen places amb algun tipus de finançament públic, ja que en els que són privats, aquesta informació no està disponible. Les comarques del pla són les que registren una llista d’espera més llarga, sobretot a la capital del Segrià, on també es concentren la majoria dels centres residencials. En el cas dels centres de dia, la llista d’espera és molt menor, fins i tot inferior a un mes.

A finals del mes de setembre de l’any passat, últimes dades proporcionades per la conselleria, 660 lleidatans estaven en llista d’espera per accedir a una residència per primera vegada. Es tracta de persones que mai no han estat ingressades en un centre i que no han renunciat a cap plaça. Unes altres 510 persones estaven ingressades en una residència però optaven a un trasllat, ja que el centre en què es trobaven no figurava com la seua primera opció. Pel que fa a la demarcació de Lleida hi ha un total de 4.889 places de residència, de les quals 4.598 reben finançament públic: 2.703 són públiques o concertades i unes altres 1.895 reben finançament públic com els derivats de la Dependència. La resta, un total de 291, són places privades.

Campuzano nega que es perdin el 20 per cent de les places

El conseller de Drets Socials en funcions, Carles Campuzano, va negar ahir, en declaracions a RAC1, que puguin desaparèixer el 20% de les places a les residències de Catalunya. El conseller va admetre que la nova normativa, que busca garantir la qualitat de les residències, podria implicar que es perdi algun llit, però va defensar que no els sembla que hagin de tenir problemes de places. De fet, va explicar que el 30% ja estan acreditades. En les mateixes declaracions, Campuzano va admetre que hi ha un problema amb les llistes d’espera, però va insistir que els canvis de normativa ja se sabien des del 2015 i va voler tranquil·litzar el sector afirmant que hi ha temps fins a l’octubre de l’any que ve. “Tenim temps per anar creant places perquè quan arribin aquestes dates no hi hagi disminució de places sinó que se n’hagin quedat més”, va afirmar.El termini per sol·licitar l’acreditació i presentar la documentació va acabar dilluns, però la conselleria va destacar que s’aniran resolent les sol·licituds i, en el procés de revisió, si es detecten errors o falta de documentació, “es farà un requeriment amb la voluntat de poder acreditar-la”. En cas de no poder acreditar-se, no se li retirarà el concert vigent, però no podrà concertar places noves.Des del sector van mostrar preocupació per aquest procés i que repercuteixi en la llista d’espera. Sobre aquest fet, l’Associació Professional Catalana de Directors de Centres i Serveis d’Atenció a la Dependència va assegurar que hi ha “caos” en la llista d’espera a les residències i que preveuen que es perdin el 20% de les places. Els nous requisits per aconseguir l’acreditació afecten diversos aspectes dels centres, que poden anar des de qüestions arquitectòniques, com les mesures de l’habitació, fins a organitzatives o urbanístiques.

«No tindrem problemes de places i hi ha temps per crear-ne de noves»