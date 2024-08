Nou de cada deu adolescents, connectats sempre a internet

Publicat per SegreAgències Verificat per Creat: Actualitzat:

Gairebé nou de cada deu adolescents es connecten diverses vegades al dia a internet o estan permanentment a la xarxa, mentre que el 37% diu saber com saltar-se les mesures de control. Així mateix, el 58% utilitzen internet de manera habitual des dels 11 anys, i gairebé un de cada tres ho fa des d’abans de complir els 10 anys. Així ho adverteix l’informe de Save the Children elaborat dins de la campanya #DerechosSinConexión, que analitza els drets de la infància i l’adolescència i la seua protecció en l’entorn digital. Per a l’estudi s’han fet enquestes a 3.315 adolescents de 14 a 17 anys a l’Estat espanyol.

Sobre això, l’especialista política en l’àrea de protecció davant la violència de Save the Children, Clara Burriel, explica que han detectat que “el temps de connexió augmenta amb l’edat” i que hi ha una “clara relació” entre una exposició primerenca a internet i un ús més gran. “Veiem que el 25% dels adolescents que ens diuen que passen més de quatre hores al dia a internet són els que van començar a connectar-s’hi abans dels 10 anys”, destaca. Segons els resultats, els adolescents fan servir internet principalment per entrar a les xarxes socials (79,8%), el consum de continguts (78%) i la comunicació (75%). Les noies utilitzen més la xarxa per escoltar música i veure més sèries o pel·lícules o comprar, mentre que ells veuen més contingut d’altres creadors i s’informen més, encara que la diferència més gran es troba en els jocs online: gairebé el 75% dels nois els utilitzen, davant del 15% de les noies.A l’hora d’establir normes d’ús a casa per limitar o controlar les activitats de nens, nenes i adolescents a internet, només 3 de cada 10 asseguren tenir limitades les hores de connexió, mentre que un 38% afirma que els familiars els han explicat els possibles perills a què s’enfronten mentre són a la xarxa.Un dels riscos a què s’enfronten nens, nenes i adolescents per internet és el de l’exposició a contingut eròtic i pornogràfic: gairebé 6 de cada 10 adolescents han trobat aquest tipus de contingut sense buscar-lo. Un altre risc és el contacte amb persones desconegudes, segons l’organització. “El 36 per cent de nens i nenes enquestats ens diuen que contacten amb persones desconegudes a través d’internet, la qual cosa pot ser un risc, però el que més ens preocupa és que molts ens han respost que estarien disposats a trobar-se en el món físic amb persones que han conegut a través d’internet”, adverteix l’informe.