Es preveu una de les millors pluges d'estels dels últims anys, amb una nit de màxima intensitat

El Parc Astronòmic del Montsec, a Lleida, preveu aquest mes d'agost una de les millors pluges de Perseids, també coneguts com les llàgrimes de Sant Llorenç, dels últims anys. Enguany es podran veure amb molta claredat des del parc durant la primera quinzena de mes, sempre que les condicions meteorològiques acompanyin. Segons els experts de l'Astronòmic, el pic de màxima intensitat s'espera la nit del 12 al 13 d'agost, quan es calcula que es podrien veure entre 50 i 100 meteors per hora. Tot i això, les nits prèvies poden ser més bones per a l'observació del fenomen, especialment la nit del dia 11.

L'Astronòmic, que l’any 2020 va guanyar el premi Starlight a la categoria d'Educació i Difusió de l'Astronomia i el Cel Fosc, és el millor indret de Catalunya per observar el cel nocturn i gaudir de la llum de les estrelles.

Els Perseids són una pluja de meteors que es produeix durant l'estiu. És una de les pluges d’estels amb major intensitat de tot l'any i la més coneguda ja que es produeix en una època molt agradable per gaudir del cel nocturn.