Nits màgiques de Perseids

El Parc Astronòmic del Montsec (PAM), a la Noguera, preveu que aquest mes d’agost es produeixi una de les millors pluges de Perseids, també coneguts com llàgrimes de Sant Llorenç, dels últims anys. Enguany es podran veure amb molta claredat des del parc durant la primera quinzena del mes, sempre que les condicions meteorològiques acompanyin, van assenyalar ahir des del PAM. Segons els experts del parc, el pic de màxima intensitat s’espera la nit del 12 al 13 d’agost, quan es calcula que es podrien veure entre 50 i 100 meteors per hora. Tanmateix, les nits prèvies, amb molt poca Lluna, però també posteriors, poden ser millors per a l’observació del fenomen, especialment la nit del dia 11, van assenyalar.

Els Perseids van començar cap al 17 de juliol i acabaran el 24 d’agost vinent, segons els experts, que afegeixen que enguany, amb la Lluna en fase creixent, seran molt visibles la primera quinzena d’agost. “Sobretot passada la mitjanit mirant cap a la constel·lació de Perseu, situada al nord-est”, van remarcar. Aquesta constel·lació és visible cap a les 2.00 hores de la matinada, moment en què es poden observar amb més intensitat. Segons els astrònoms, “la millor manera d’observar la pluja d’estels és a simple vista, sense telescopis, com fem en les visites nocturnes”. El Parc Astronòmic del Montsec assenyala que és el millor lloc de Catalunya per poder gaudir de la llum de les estrelles i recorda que el premi internacional Starlight, entregat el 2020 en la categoria d’Educació i Difusió de l’Astronomia i el Cel Fosc, així ho acredita.

El PAM és un dels llocs per veure’ls, com el tossal de Carrassumada o la teulada del Castell del Rei

Per la seua part, la Societat Astronòmica de Lleida, en col·laboració amb Natura i Turisme de Torres de Segre, portarà a terme demà una observació del cel i de les llàgrimes de Sant Llorenç al tossal de l’ermita de Carrassumada. Així mateix, el proper 13 d’agost, amb els Amics de la Seu Vella i el grup Poèticament, s’ha organitzat una altra observació comentada per la Societat Astronòmica de Lleida al Castell del Rei, al Turó de la Seu Vella, acompanyada de música i poesia. Mentrestant, per a aquesta nit es preveua la Caminata dels Desitjos, amb unes 300 persones, a les Borges Blanques.