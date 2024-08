Cap a on cal mirar al cel per veure la pluja d’estrelles?

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La pluja d’estrelles dels Perseids arribarà aquest cap de setmana al seu pic d’activitat, entre el diumenge 11 i el dimarts 13 d’agost, amb el màxim esperat en la nit del 12 d’agost. Així, aquest cap de setmana s’espera una taxa de meteors que pot assolir fins 110 per hora. Aquest 2024, a més, hi haurà algunes de les millors condicions per a disfrutar de la més famosa de les pluges d’estrelles de l’estiu, ja que el cel estarà aclarit a la nit en la majoria del territori espanyol i la lluna no serà un gran impediment per a la visibilitat del cel nocturn. Malgrat que el pic màxim dels Perseids es donarà entre les 15:00 i les 18:00 hores del dilluns 12 d’agost (hora espanyola peninsular), les millors hores per observar-les seran durant la nit i primeres hores de la matinada. La lluna es trobarà en quart creixent, però fins el dia 19 no entrarà en fase de lluna plena, per la qual cosa no s’espera que la seua llum sigui un gran impediment per a disfrutar de les estrelles, informa eltiempo.es.

Cap a on mirar?



El punt radiant dels Perseids, d’on semblen originar-se els meteors, és a prop de l’estrella Mirfak (a Persei), a la constel·lació de Perseu. En l’hemisferi nord s’ha de mirar cap al nord-est al capvespre, just al costat contrari d’on sigui la lluna perquè la lluminositat no molesti. Per això, cal localitzar la constel·lació de Cassiopea en forma de "W" o "M", depenent de la seua orientació al cel en aquell moment. Per localitzar Perseu, des de Cassiopea cal moure la mirada cap a baix i cap a l’est la constel·lació de Perseu s’estendrà en aquesta direcció. En aquest punt, s’identifica Mirfak, l’estrella més brillant de Perseu, perquè es podrà observar l’àrea general d’on semblen originar-se els Perseids.