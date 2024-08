Estafes amb víctimes vulnerables

Publicat per Laura García Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els majors de 65 anys que han patit una estafa han augmentat un 33% en un any a les comarques lleidatanes. Així ho indiquen les últimes xifres publicades pel ministeri de l’Interior, que recull les denúncies presentades davant dels diferents cossos policials. Segons les dades del 2023, en aquest exercici un total de 709 lleidatans de 65 anys o més havien estat víctimes d’un frau, davant les 531 del 2022. Les xifres no han deixat de créixer en els últims anys, també entre les ciberestafes, les víctimes de les quals en aquesta franja d’edat es van multiplicar per dos durant l’any passat.

Si es comparen amb les denúncies per estafes del 2020, primer any en què el sistema d’Interior inclou les registrades davant dels Mossos d’Esquadra, aquestes s’han triplicat en el cas de víctimes de més de 65 anys a la província de Lleida. Segons aquest balanç, els delictes d’estafa representen el 28% del total d’infraccions penals sofertes en aquesta franja d’edat el 2023. Davant de l’augment de les victimitzacions per frau entre les persones grans, els Mossos d’Esquadra van recuperar el març del 2023, després de l’aturada causada per la pandèmia, les sessions de teatre per difondre consells de seguretat. No només per evitar ser víctimes d’estafes, sinó també d’altres delictes com els robatoris o els furts.En aquest cas, segons les dades del ministeri de l’Interior, de les 276 víctimes de robatoris amb violència i intimidació registrats a la província el 2023, un total de 35 (el 12,8%) eren majors de 65 anys. Un percentatge que es va elevar al 15% en cas dels assalts violents a la via pública i al 34,6% en cas de patir-los al seu habitatge. Així mateix, 585 lleidatans de 65 anys o més van ser víctimes d’un furt l’any passat.Entre els escenaris que es representen a les obres de teatre en el marc de l’activitat de Seguretat a escena, s’inclouen des del robatori de la targeta de crèdit a l’anar al caixer a les estafes del fals revisor del gas, els furts a la distracció i les ciberestafes. Entre les recomanacions destaquen no obrir la porta a desconeguts, no proporcionar dades personals i trucar al 112 davant de qualsevol dubte o sospita. En les sessions d’aquest programa (vegeu el desglossament), s’han inclòs novetats davant dels fets que la Policia catalana va registrant, com l’estafa de la taca, de la qual ja s’han donat casos a Lleida, i que consisteix que els delinqüents taquen per l’esquena la víctima, especialment quan surt d’una entitat bancària, per intentar robar-li la bossa amb els diners en efectiu que ha retirat. Una altra de les estafes en les quals les persones grans poden ser víctimes és la del fals fill en conflictes, que consisteix que els estafadors envien un missatge, sobretot a través de WhatsApp, simulant ser un familiar i assegurant que està en problemes per aconseguir que la víctima faci una transferència de diners.

Teatre per donar consells de seguretat i prevenció

Els Mossos d’Esquadra van celebrar el març passat la tercera edició de la iniciativa Seguretat a escena per donar consells de seguretat i prevenció a la gent gran i evitar així que puguin ser víctimes d’estafes o robatoris. Aquest any es van incorporar novetats davant dels casos que van ocorrent com l’estafa del fals militar, en la qual els estafadors es guanyen la confiança de la víctima mitjançant converses a través de les xarxes socials fins que simulen tenir un problema pel qual sol·liciten quantitats de diners. També van alertar del mètode de les mimoses, en el qual els lladres fingeixen conèixer la víctima pel carrer, l’abracen i li prenen joies. Una altra és la falsa trucada del banc, amb la qual pretenen aconseguir dades personals, o el furt a la distracció en un bar o cafeteria. “És important avisar dels riscos”, assenyalen. L’activitat consisteix en representacions de possibles situacions de la mà dels sèniors de l’Aula de Teatre.