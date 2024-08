Atenció per a patologies neurodegeneratives

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Més d’un terç dels pacients que van passar l’any passat per l’Àrea de Diagnòstic Neuropsicològic i Neuropsicologia Forense de Neurolleida tenien malalties neurodegeneratives amb envelliment. Concretament, un 21% tenia malalties com Alzheimer, Parkinson o demència frontotemporal mentre que un 15% estava afectat per deteriorament cognitiu lleu. En total, aquest servei d’Aspid va fer l’any passat 53 accions d’exploracions neuropsicològiques, i la mitjana d’edat de les persones ateses va ser de 61 anys. Respecte a la resta de diagnòstics, un 45% mostrava dany cerebral adquirit (per ictus, traumatisme cranioencefàlic, covid persistent, hidrocefàlia, trastorn cognitiu per tòxics o tumor cerebral), un 6% patologies autoimmunes, un 6% trastorns psiquiàtrics, un altre 6% queixes cognitives subjectives i un 2 per cent, trastorns del neurodesenvolupament.