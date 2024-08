Guimerà medieval captiva

Publicat per Xavi Santesmasses Verificat per Creat: Actualitzat:

Els carrers de Guimerà es van omplir de públic durant tota la jornada d’ahir dissabte per recordar el passat medieval d’aquesta població que encara avui manté l’estructura urbana de fa 730 anys, el 1294, moment en què Jaume I va atorgar a la localitat el dret a la celebració del mercat setmanal. Per celebrar-ho els carrers mostren al públic durant la jornada una vintena d’oficis ara desapareguts, i un centenar de paradistes exposen els seus productes d’artesania.

Segons l’alcalde, Salvador Balcells, el muntatge és possible gràcies al “compromís unitari” de les entitats i veïns de la localitat. Així, cada carrer es decora per recordar el passat de la població. Així mateix, els grups d’animació, en especial els gegants i els Grallers de Guimerà, s’ocupen de recórrer els diferents espais de la localitat pels quals discorre el mercat mentre que els visitants també poden pujar el “trenet” que els porta pels diferents punts del patrimoni històric de la població fins al temple gòtic de Santa Maria. A més, es mantenen obertes les portes a les visites els 11 antics cellers que tenia la població, entre altres cases que recuperen espais museístics d’oficis com poden ser la fusteria o la ferreria. El centre neuràlgic de la festa és la plaça Major, on ahir al migdia va tenir lloc la inauguració del certamen. Enguany Guimerà va homenatjar l’associació de dones Mare de Déu de la Bovera per la celebració de les seues dos dècades de vida, per la qual cosa l’entitat va encapçalar el pregó de la festa. La seua presidenta, Elisa Zoroa, va explicar que com la resta d’entitats mantenen el compromís amb el mercat medieval i organitzen durant l’any moltes altres celebracions populars que inclouen tallers, gimnàstica i sortides culturals. Sobre això, va afegir que per a enguany també es vol fer un club de lectura. L’associació compta amb una seixantena de sòcies. La festa de Guimerà continuarà avui diumenge amb propostes per a tots els públics durant tota la jornada. A la nit es preveu l’escenificació al costat del riu l’obra de teatre El nostre mercat i a les 23.30 hores s’encendrà el tradicional castell de focs artificials com a colofó.